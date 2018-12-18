Завтра не за горами

Четыре тыс. га сельскохозяйственных угодий ОАО «Покровский» мирно лежат, слегка припорошенные снегом. Вокруг непривычная тишина, время от времени разрываемая звуком тракторов. Зима – небольшая передышка для аграриев, чтобы уже завтра закатать рукава и выйти в полной готовности в поле закладывать новый урожай. Впрочем, первые шаги для будущего каравая, следуя народной поговорке — готовь телегу зимой — делаются уже сейчас.





Хозяйство завершает 2018 год с неплохими результатами: вторыми в районе по сбору зерна — 5700 т хлеба при урожайности 47ц/га, и заготовке кормов -11752 т сенажа и 23308 т силоса. Как замечает директор Виктор Свентецкий, не потерять урожайности сахарной свёклы, кукурузы и рапса в непростых погодных условиях аграриям «Покровского» позволило строгое соблюдение технологий производства, в том числе внесение специальных микроудобрений, которые повышают стрессоустойчивость культур. Подкачали только показатели по зерну – в сравнении с прошлым годом из-за весенних заморозков недополучено 752 т. В выборе семян, кроме рапса, где используются гибриды, акцент делается на белорусские сорта. В условиях жёсткой экономии переплачивать за импортные семена нет необходимости: существенной разницы в урожайности нет, а в некоторых случаях белорусские даже лучше.

Одна из составляющих успеха — трудовая дисциплина, которая начинается с момента прихода на работу каждого члена коллектива, его коэффициента полезного действия в течение дня и до самого завершения. Принципиальность, ответственность, самоконтроль – этого требует от себя руководитель, к этому стремятся, не считаясь со своим временем, аграрии. И результат не заставляет себя ждать. За достижениями первых «тысячников» в районе и области скрывается и труд тех, чьи имена остались за кадром.

— Люди заслужили право на отдых, — утверждает Виктор Иосифович. – И сейчас самое время восстановить силы.

Несмотря на то, что часть аграриев в отпуске, на комплекс мероприятий, которые планово проводятся в зимний период, их отсутствие никак не сказывается — работы идут своим чередом.







Одна из основных задач на данном этапе — внесение и вывоз органики на поля. На земли, где посеяны озимые, а это 860 га зерновых, 300 га рапса и 276 га зелёного корма, внесено 20 тыс. т фосфорных и калийных удобрений, проведена химическая прополка, на большую часть площадей под яровые тоже уже внесена или вывезена органика. Удобрениями хозяйство обеспечено полностью.

Завершается и ремонт техники к новому сельскохозяйственному циклу. 30 тракторов, плуги, культиваторы, сеялки практически готовы к весне. Как отмечают механизаторы Виктор Левошеня и Фёдор Марчук, на некоторое время сменившие рули своих Джон Диров на гайки и ключи, своевременный ремонт и отслеживание за неисправностями позволяет долго использовать и далеко не новую технику и получать на ней хорошие результаты, а к новой требуется особое отношение.

Обновление техники в хозяйстве ведётся систематически. Так, в 2018 году были закуплены новый посевной агрегат с одновременным внесением удобрений австрийского производства «Потингер», два десятитонных МАЗа, трактор МТЗ-82, приобретён в лизинг зерноуборочный комбайн «КЗС-1624».

В новый год ОАО «Покровский» вступает с большим событием. К хозяйству присоединяется ОАО «Минянка». Делать какие-либо прогнозы пока никто из руководства не берётся. 3 тыс. га новых земель – это, конечно, хорошо, но, чтобы с них получить достойный урожай, нужно немало вложить: любви, труда, денег.

– Поживём – увидим, — несмотря на всю сдержанность, в твёрдом голосе директора слышится оптимизм.

Действительно, трудностей здесь не боятся, что не раз уже это доказали. А земля умеет быть благодарной…

Елена БАКУН.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) заместитель директора по растениеводству ОАО «Покровский» Геннадий Жданов, механизатор Фёдор Марчук, агроном Ольга Мулица, механизатор Виктор Левошеня за обсуждением рабочих планов. 2-я фотка (слева направо) механизаторы Виктор Левошеня, Павел Качан и Фёдор Марчук готовят технику к новому сезону.