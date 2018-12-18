Инновациям – быть!

Среди хозяйств района, имеющих наибольший удельный вес в производстве молока, в тройке лидеров ОАО «Батчи». По словам директора общества Сергея Глинника, сейчас молочная отрасль хозяйства развивается динамично. По итогам полугодия молочнотоварный комплекс «Батчи» был признан победителем областного соревнования среди молочнотоварных ферм с удоем от коровы до 5,5 тыс. кг молока. Итоги года также не должны разочаровать: надой от коровы вырос и составил на 1 декабря 5942 кг, весь продукт на переработку отправляется исключительно сортом «экстра», создаются условия, чтобы и в дальнейшем показатели прирастали.





Высокие надои – результат мастерства и профессионализма животноводов. Это чёткая, продуманная организация труда по всей вертикали производственного процесса, кропотливая племенная работа, постоянный контроль за здоровьем коров, применение новых технологий, связанных с кормлением и доением.

– Стабильных результатов трудно добиться без совместной работы всех зооветспециалистов хозяйства, – считает главный зоотехник Алина Самосюк. — Мы не просто выполняем каждый свое дело, а стараемся дополнять друг друга. Каждый специалист на своём месте. За соблюдением технологических процессов следят заведующие фермами Елена Мартынюк, Юлия Токалова и Евгения Левчук, за качеством воспроизводства – зоотехник-селекционер Мария Бенедисюк и осеменаторы Валентина Турик, Александр Лось, Валентина Шаблицкая, за здоровьем скота – ветврачи Геннадий Ключук и Андрей Лецук. Соблюдение санитарно-гигиенических норм обеспечивают операторы машинного доения. А контроль всех вышеперечисленных процессов – это уже профессиональные обязанности зоотехника.

В хозяйстве создана прочная кормовая база: заготовлены необходимые на зимне-стойловый период объемы кормов. За качеством кормов на предприятии следят особенно строго. От них напрямую зависит здоровье животных, качество и количество молока, а значит, и доходы хозяйства. Ежедневно ОАО «Батчи» отправляет на переработку более 22 т молока. Нашёлся для батчинских ферм и инвестор: хозяйству готов подставить плечо Кобринский маслодельно-сыродельный завод, который в рамках новой инвестиционной программы взялся финансировать строительство фермы закрытого цикла. В 2021 году новый комплекс в деревне Девятки примет в свои стойла 1200 бурёнок. Это будет хороший прирост численности дойного стада, которое сегодня насчитывает 1329 голов и располагается на территории трёх молочнотоварных фермах – в агрогородке Батчи, деревнях Шиповичи и Литвинки.

В соответствии с принятой в области стратегией развития молочного скотоводства к 2020 году будет проведена реконструкция и модернизация молочнотоварного комплекса «Шиповичи», что также позволит увеличить поголовье.

С учетом нового строительства в хозяйстве планируется дальнейшее развитие отрасли молочного скотоводства — рост продуктивности стада, наращивание объемов производства. Ставится задача в 2019 году достичь удоя на корову в 6700 кг молока. Валовое производство этого продукта в хозяйстве может составить 8900 тонн.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) зоотехник-селекционер Мария Бенедисюк, техник по искусственному осеменению Валентина Турик и главный зоотехник Алина Самосюк на МТФ «Батчи»