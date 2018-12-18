Городская ёлка зажгла огни!

Весёлые песни, зажигательные танцы и море хорошего настроения — именно в такой атмосфере 15 декабря прошло состоялось открытие центральной ёлки города, которое собрало кобринчан всех возрастов.

Несмотря на уже традиционное отсутствие снега, который в этом году опоздал всего на один день, настроение кобринчан было поистине новогодним. Этому способствовала яркая праздничная программа с участием артистов Кобринщины и, конечно же, Дедов-Морозов и Снегурочек, которые парадом прошлись по улице Суворова и центральной площади города. Масса развлечений была предусмотрена для самых маленьких – вокруг ёлки можно было прокатиться в карете и на паровозике, а рядом сказочные персонажи развлекали гостей весёлыми конкурсами и задорными играми, работали объекты розничной торговли.

И вот, наконец, самый торжественный момент – под аплодисменты кобринчан ёлка вспыхивает огнями, «официально» открывая сезон новогодних праздников. Остаётся лишь пожелать, чтобы волшебная новогодняя ночь, до которой осталось совсем немного, исполнила все самые добрые и чистые пожелания.



















Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: открытие ёлки на центральной площади города; парад Дедов Морозов и Снегурочек на улице Суворова.