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«Бабла мало, нет мерседесов»: пометки чиновника на совещании у Лукашенко

19.12.2018 09:56 — Разное | Ежедневник  
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«Бабла мало, нет мерседесов»: пометки чиновника на совещании у Лукашенко

В сюжете одного из центральных белорусских телеканалов в кадр случайно попал листок блокнота с достаточно фривольной записью одного из участников встречи.

«Будем много платить за результат. Сами зарабатываете – тратьте. Использование инфраструктуры – Ковальчук блеснул на горизонте и затух. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь... Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...», – было написано в блокноте от руки.

Правда, кем был написан текст, камера не засняла. 

Напомним, Александр Лукашенко провел 18 декабря совещание о развитии летних видов спорта. Речь на совещании шла о предстоящих II Европейских играх 2019 года в Минске и Олимпиаде в Токио 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В сюжете одного из центральных белорусских телеканалов в кадр случайно попал листок блокнота с достаточно фривольной записью одного из участников встречи.
 
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