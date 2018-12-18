«Бабла мало, нет мерседесов»: пометки чиновника на совещании у Лукашенко





В сюжете одного из центральных белорусских телеканалов в кадр случайно попал листок блокнота с достаточно фривольной записью одного из участников встречи.

«Будем много платить за результат. Сами зарабатываете – тратьте. Использование инфраструктуры – Ковальчук блеснул на горизонте и затух. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь... Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...», – было написано в блокноте от руки.

Правда, кем был написан текст, камера не засняла.

Напомним, Александр Лукашенко провел 18 декабря совещание о развитии летних видов спорта. Речь на совещании шла о предстоящих II Европейских играх 2019 года в Минске и Олимпиаде в Токио 2020 года.