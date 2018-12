Американка рассказала о спасении из шторма благодаря iPhone

Жительница США Рэйчел Нил (Rachel Neal) рассказала в утреннем телешоу The Today Show на телеканале NBC, как спаслась от шторма с семью друзьями в Тихом океане. По словам путешественницы, ключевую роль сыграл ее водонепроницаемый iPhone, пишет TJournal.

По версии Нил, она со знакомыми арендовала лодку, чтобы посетить японский остров Окинава. На обратном пути группа попала в шторм, из-за которого лодку перевернуло и выбросило всех за борт. Каждый из туристов заранее надел спасательный жилет.

Когда друзья Нил попытались вызвать помощь со своих телефонов (модели не уточняются), у них не получилось из-за попавшей в устройство воды. По словам Нил, ее iPhone не пострадал, поэтому она успешно позвонила в береговую охрану. Через 90 минут после звонка группу спасли. Нил и ее друзья сняли несколько видео, в том числе момент подъема потерпевших из воды.