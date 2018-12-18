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Американка рассказала о спасении из шторма благодаря iPhone

19.12.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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Жительница США Рэйчел Нил (Rachel Neal) рассказала в утреннем телешоу The Today Show на телеканале NBC, как спаслась от шторма с семью друзьями в Тихом океане. По словам путешественницы, ключевую роль сыграл ее водонепроницаемый iPhone, пишет TJournal.


Туристы-знакомые владелицы iPhone. Кадр из сюжета The Today Show

По версии Нил, она со знакомыми арендовала лодку, чтобы посетить японский остров Окинава. На обратном пути группа попала в шторм, из-за которого лодку перевернуло и выбросило всех за борт. Каждый из туристов заранее надел спасательный жилет.

Когда друзья Нил попытались вызвать помощь со своих телефонов (модели не уточняются), у них не получилось из-за попавшей в устройство воды. По словам Нил, ее iPhone не пострадал, поэтому она успешно позвонила в береговую охрану. Через 90 минут после звонка группу спасли. Нил и ее друзья сняли несколько видео, в том числе момент подъема потерпевших из воды.

Из версии Нил непонятно, какой именно модели у нее был iPhone. Первое водонепроницаемое устройство от Apple — это iPhone 7, который выдерживал погружение на глубину до метра в течение 30 минут.

Ведущая The Today Show в конце сюжета подчеркнула, что узнала об истории Нил от Apple и только после того, как американка оставила отзыв с благодарностью за «качественный продукт». Позже ролик телеканала ретвитнул глава Apple Тим Кук, который редко пользуется Twitter и еще реже делится новостями.

«Удивительная история. Мы рады, что вы все спасены»

 
Теги: Новости
 
 
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