Американка рассказала о спасении из шторма благодаря iPhone

Жительница США Рэйчел Нил (Rachel Neal) рассказала в утреннем телешоу The Today Show на телеканале NBC, как спаслась от шторма с семью друзьями в Тихом океане. По словам путешественницы, ключевую роль сыграл ее водонепроницаемый iPhone, пишет TJournal.



Туристы-знакомые владелицы iPhone. Кадр из сюжета The Today Show

По версии Нил, она со знакомыми арендовала лодку, чтобы посетить японский остров Окинава. На обратном пути группа попала в шторм, из-за которого лодку перевернуло и выбросило всех за борт. Каждый из туристов заранее надел спасательный жилет.

Когда друзья Нил попытались вызвать помощь со своих телефонов (модели не уточняются), у них не получилось из-за попавшей в устройство воды. По словам Нил, ее iPhone не пострадал, поэтому она успешно позвонила в береговую охрану. Через 90 минут после звонка группу спасли. Нил и ее друзья сняли несколько видео, в том числе момент подъема потерпевших из воды.

One woman says her iPhone saved her life when she and seven others on vacation in Japan got shipwrecked and lost in the middle of the ocean. @DylanDreyerNBC is in the Orange Room with more. pic.twitter.com/UnNIyq9YsZ — TODAY (@TODAYshow) 15 декабря 2018 г.

Из версии Нил непонятно, какой именно модели у нее был iPhone. Первое водонепроницаемое устройство от Apple — это iPhone 7 , который выдерживал погружение на глубину до метра в течение 30 минут.

Ведущая The Today Show в конце сюжета подчеркнула, что узнала об истории Нил от Apple и только после того, как американка оставила отзыв с благодарностью за «качественный продукт». Позже ролик телеканала ретвитнул глава Apple Тим Кук, который редко пользуется Twitter и еще реже делится новостями.

Remarkable story — we are glad you’re all safe. https://t.co/ppSVttHcAV — Tim Cook (@tim_cook) 15 декабря 2018 г.

«Удивительная история. Мы рады, что вы все спасены»