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На 117 тысяч больше. Автомобильный поток через пункты пропуска в Гродненской области увеличился

19.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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За последние три месяца 2018 через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало на 117 тысяч автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
– В среднем за сутки границу в данный период пересекало около 9 тысяч легковых автомобилей, 3 тысячи 500 – грузовых и более 250-и автобусов, – рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.
 
Увеличилось и количество груженых транспортных средств – за три месяца через пункты пропуска таможни проехало на 18,5 тысячи  автомобилей больше, если сравнивать с грузопотоком в 2017 году. 
 
 
 
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За последние три месяца 2018 через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало на 117 тысяч автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого...
 
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