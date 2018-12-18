На 117 тысяч больше. Автомобильный поток через пункты пропуска в Гродненской области увеличился





За последние три месяца 2018 через пункты пропуска Гродненской региональной таможни проследовало на 117 тысяч автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– В среднем за сутки границу в данный период пересекало около 9 тысяч легковых автомобилей, 3 тысячи 500 – грузовых и более 250-и автобусов, – рассказала официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

Увеличилось и количество груженых транспортных средств – за три месяца через пункты пропуска таможни проехало на 18,5 тысячи автомобилей больше, если сравнивать с грузопотоком в 2017 году.