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Начинают работу новогодние ярмарки и елочные базары

19.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Декабрь…  Именно в этом месяце мы ощущаем приближение Нового года и все больше суетимся в его преддверии. А подготовиться к такому волшебному празднику и не остаться без зеленой красавицы нам помогут новогодние ярмарки и елочные базары.

Начинают работу новогодние ярмарки и елочные базары

Так, 22, 27 и 29 декабря с 10.00 до 14.00 ярмарки и елочные базары пройдут в г. Буда-Кошелево на площадке по улице 50 лет Октября, д. 5а (возле рынка «Паляшук» индивидуального предпринимателя В.В. Никитина).

Елочные базары развернут торговлю и 23 декабря с 10.00 до 14.00 в Коммунаре (площадка по улице Советской возле д. 4д), а 25-го в это же время – в г.п. Уваровичи (площадка по переулку Советскому  напротив Уваровичского городского дома культуры).

Так что заряжайтесь праздничным настроением и поспешите на ярмарки.

 

 
 
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Декабрь…  Именно в этом месяце мы ощущаем приближение Нового года и все больше суетимся в его преддверии. А подготовиться к такому волшебному...
 
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