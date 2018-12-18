Начинают работу новогодние ярмарки и елочные базары

Декабрь… Именно в этом месяце мы ощущаем приближение Нового года и все больше суетимся в его преддверии. А подготовиться к такому волшебному празднику и не остаться без зеленой красавицы нам помогут новогодние ярмарки и елочные базары.





Так, 22, 27 и 29 декабря с 10.00 до 14.00 ярмарки и елочные базары пройдут в г. Буда-Кошелево на площадке по улице 50 лет Октября, д. 5а (возле рынка «Паляшук» индивидуального предпринимателя В.В. Никитина).

Елочные базары развернут торговлю и 23 декабря с 10.00 до 14.00 в Коммунаре (площадка по улице Советской возле д. 4д), а 25-го в это же время – в г.п. Уваровичи (площадка по переулку Советскому напротив Уваровичского городского дома культуры).

Так что заряжайтесь праздничным настроением и поспешите на ярмарки.