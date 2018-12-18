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Как работает котел в Ректе за 32 тысячи рублей?

19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Три пеллетных котла установили в котельных района: в Любижском больничном комплексе агрогородка Овсянка, в УПК «Детский сад-начальная школа» и клубе в Ректе. Такие котлы считаются новинкой в Беларуси. Они появились несколько лет назад и быстро завоевали популярность за счет своей надежности и безопасности. Мы побывали на котельной в ректянском УПК и посмотрели, как работает новшество ценой в 32 тысячи рублей.

 

Как работает котел в Ректе за 32 тысячи рублей?
Начальник котельно-теплового хозяйства УКПП «Коммунальник» Сергей Садыков рассказал, что котлы, произведенные в Гродно, установили в августе, произвели наладку и 2 октября запустили.

 

В нынешнем отопительном сезоне коммунальщики оценят их эффективность. Если снижение затрат на гикакалорию тепла будет существенным, то в следующем году их приобретут еще. Топливом для них являются гранулы из опилок, щепы, стружки, так называемые пеллеты, которые приобретают на Шкловском заводе газетной бумаги.

В обслуживании такой котел, работающий в автоматическом режиме, прост и позволяет снизить зависимость от человеческого фактора.

Сергей Михайлович перечисляет его преимущества: если дрова надо пилить, складывать, то пеллеты просто засыпаются в бункер, устанавливается режим и остается только следить за показаниями прибора. Причем датчик чутко реагирует на показания температуры воздуха на улице. При понижении начинает отдавать больше энергии.

 

Как работает котел в Ректе за 32 тысячи рублей?
Машинист-кочегар котельной Сергей Сидоров признается, что работать с такой техникой — одно удовольствие.

 

«Освоил быстро. Все очень удобно. В течение 10 минут засыпаешь в бункер 560 кг пеллетов, в один пакет помещается 15 кг, устанавливаешь программу, и 2 суток котел работает в автоматическом режиме. Благодаря ему в помещениях школы и детского сада 21-22 градуса тепла. А котел на дровах надо каждые 3 часа загружать».

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Гродно
 
 
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  Три пеллетных котла установили в котельных района: в Любижском больничном комплексе агрогородка Овсянка, в УПК «Детский сад-начальная школа» и клубе в Ректе....
 
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