Как работает котел в Ректе за 32 тысячи рублей?

Три пеллетных котла установили в котельных района: в Любижском больничном комплексе агрогородка Овсянка, в УПК «Детский сад-начальная школа» и клубе в Ректе. Такие котлы считаются новинкой в Беларуси. Они появились несколько лет назад и быстро завоевали популярность за счет своей надежности и безопасности. Мы побывали на котельной в ректянском УПК и посмотрели, как работает новшество ценой в 32 тысячи рублей.





В нынешнем отопительном сезоне коммунальщики оценят их эффективность. Если снижение затрат на гикакалорию тепла будет существенным, то в следующем году их приобретут еще. Топливом для них являются гранулы из опилок, щепы, стружки, так называемые пеллеты, которые приобретают на Шкловском заводе газетной бумаги.

В обслуживании такой котел, работающий в автоматическом режиме, прост и позволяет снизить зависимость от человеческого фактора.

Сергей Михайлович перечисляет его преимущества: если дрова надо пилить, складывать, то пеллеты просто засыпаются в бункер, устанавливается режим и остается только следить за показаниями прибора. Причем датчик чутко реагирует на показания температуры воздуха на улице. При понижении начинает отдавать больше энергии.





«Освоил быстро. Все очень удобно. В течение 10 минут засыпаешь в бункер 560 кг пеллетов, в один пакет помещается 15 кг, устанавливаешь программу, и 2 суток котел работает в автоматическом режиме. Благодаря ему в помещениях школы и детского сада 21-22 градуса тепла. А котел на дровах надо каждые 3 часа загружать».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова