Регионы формируют резервные фонды под накачку зарплат бюджетникам

Когда власти Беларуси подписали соглашение с Евразийским фондом стабилизации и развития, то обязались не доводить директивные показатели до предприятий. Одним из таких показателей являлся размер зарплаты. И действительно, из нормативных актов правительства исчезли упоминания о доведении зарплаты до некого размера вне связи с ростом производительности труда.





Правда, со временем чиновники стали проговариваться, что существуют какие-то графики повышения зарплат, которыми руководствуются в Совмине. Эти графики нигде не публикуются и скорее всего являются документами с грифом «для служебного пользования». Вот такой парадокс: белорусам не хотят раскрывать, что конкретно у правительства на уме по поводу размера зарплат населения.





Правительство Румаса целиком переняло «графическую болезнь» от старой команды Кобякова. Более того, в октябре новый премьер-министр даже созывал экстренное совещание по зарплатному вопросу. И надо сказать, что чиновничьи указания по зарплатам были услышаны. В следующем месяце после заседания правительства Беларусь узнала о рукотворном росте доходов занятого населения.





Разгон зарплат ожидаемо негативно повлиял на внутренний валютный рынок. В ноябре чистая продажа валюты населением практически растворилась, хотя в былые времена белорусы сдавали банкам по 200–300 млн USD за месяц. Провалы предложения на валютном рынке наблюдались на рубеже 2017—2018 гг. Тогда из-за зарплатной накачки Нацбанк на 3 месяца был отрезан от покупки валюты.









На сегодня доступна зарплатная статистика за 10 месяцев. Эти данные позволяют говорить, что правительство досрочно достигло целей, которые само себе поставило на 2018 год. Среднегодовая зарплата в стране по прогнозу правительства должна была достичь от 921 до 941 BYN. Фактический результат за 10 месяцев 2018 года составил 938,8 BYN.





Поскольку в декабре всегда происходит скачок зарплат до максимума, по итогам 12 месяцев Совмин в любом случае выполняет свой прогноз по верхней планке.





Однако оказалось, что чиновники на местах считают планку, спущенную от Совмина, заниженной. Как минимум в Минске есть «целевые задания» по росту зарплаты вплоть до районов. Но зарплаты в части организаций срывают наполеоновские планы чиновников. Как следствие, госаппарат рассылает письма, в которых просит поднять зарплаты на предприятиях.





О каком размере зарплат может идти речь в целевых заданиях? Вероятный ответ находится в одном из январских постановлений Минэкономики. В этом документе кроме прогноза правительства прописана «целевая задача» по зарплате от главы государства. Среднегодовой ориентир, спущенный от президента, составляет аж 1 000 BYN в целом по стране и 800 BYN — по бюджетному сектору.





Беда в том, что президентская задача плохо интегрирована в планы Совмина — отсутствует взаимосвязь с ростом производительности труда. Судите сами: за 10 месяцев производительность фактически выросла на 16,9%, а зарплату по плану от президента следует нарастить на 23%.





В условиях, когда рост экономики явно затухает, образуется разрыв между показателями. Чем чревато развитие такого разрыва, ярко показал 2011 год.





Примечательный факт: миссия МВФ, посетившая Беларусь в ноябре, посоветовала властям отказаться от реального роста зарплат в 2019—2020 гг. и поднимать их ровно на размер инфляции. Только похоже, что пока власти намерены двигаться в обратном направлении.









Осенью местные советы депутатов внесли очередные поправки в тексты областных и районных бюджетов. banki24.by ознакомились с этими документами и обнаружили в них большое количество однотипных предложений о формировании резервных фондов — под рост зарплат в бюджетной сфере.





Резервные фонды обл- и райисполкомов создаются по закону о республиканском бюджете на 2018 год. Максимальный размер резервных фондов под выплату повышенных зарплат бюджетникам может достигать 12,6 млрд BYN!





Получается, что в декабре работники госсектора могут получить рекордные зарплаты. И чем выше станут эти зарплаты, тем дольше и глубже будет негативный ответ экономики. В прошлом году валютный рынок лихорадило почти всю зиму.