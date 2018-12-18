ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена нефти Brent упала ниже 56 долларов за баррель

19.12.2018 10:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась на 6% и впервые с 12 октября прошлого года стоила менее 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Также упала и цена на нефть марки WTI - на 7,8%. Сейчас ее стоимость составляет менее 46,5 долларов за баррель, что составляется минимальную отметку с конца августа 2017 года.

Напомним, что в ноябре стоимость нефти Brent за один день упала более чем на 7% с 70 до 64,91 долларов за баррель. Затем оба вида нефти продолжили дешеветь, однако уже не так быстро.

Причиной падения котировок эксперты называют торговые противоречия между Китаем и США, а также прогнозы правительства США по росту добычи сланцевой нефти.

По прогнозам Международного энергетического агентства, цены на нефтяном рынке позволит стабилизировать договоренность, достигнутая в ходе встречи участников Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в картель государств (ОПЕК+) относительно ограничения нефтедобычи. Предполагается, что волатильность на нефтяном рынке снизится, а стоимость нефти будет в пределах $60 за баррель.

О заключении сделки ОПЕК+ было объявлено 7 декабря 2018 года. В рамках договоренность планируется, что страны ОПЕК+ уменьшат суточную добычу нефти на 800 тысяч баррелей (до 400 тысяч). Сделка заключена на полгода, ее условия пересмотрят в апреле 2019 года.


 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась на 6% и впервые с 12 октября прошлого года стоила менее 56 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имперский синдром: 66% россиян сожалеют о распаде СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика