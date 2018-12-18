Цена нефти Brent упала ниже 56 долларов за баррель

Также упала и цена на нефть марки WTI - на 7,8%. Сейчас ее стоимость составляет менее 46,5 долларов за баррель, что составляется минимальную отметку с конца августа 2017 года.





Напомним, что в ноябре стоимость нефти Brent за один день упала более чем на 7% с 70 до 64,91 долларов за баррель. Затем оба вида нефти продолжили дешеветь, однако уже не так быстро.





Причиной падения котировок эксперты называют торговые противоречия между Китаем и США, а также прогнозы правительства США по росту добычи сланцевой нефти.





По прогнозам Международного энергетического агентства, цены на нефтяном рынке позволит стабилизировать договоренность, достигнутая в ходе встречи участников Организации стран — экспортеров нефти и не входящих в картель государств (ОПЕК+) относительно ограничения нефтедобычи. Предполагается, что волатильность на нефтяном рынке снизится, а стоимость нефти будет в пределах $60 за баррель.





О заключении сделки ОПЕК+ было объявлено 7 декабря 2018 года. В рамках договоренность планируется, что страны ОПЕК+ уменьшат суточную добычу нефти на 800 тысяч баррелей (до 400 тысяч). Сделка заключена на полгода, ее условия пересмотрят в апреле 2019 года.



