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Имперский синдром: 66% россиян сожалеют о распаде СССР

19.12.2018 09:58 — Разное | Партизан  
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Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%.

Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», итоги которого опубликовали «Ведомости».

Доля тех, кто считает, что развала СССР можно было избежать, достигла 60%, что стало максимумом за 13 лет опросов. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди в возрасте старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте 18-24 лет.



Среди главных причин, почему россиянам не хватает СССР, опрошенные назвали то, что в 1991 году была разрушена единая экономическая система (52%), а люди потеряли чувство принадлежности к великой державе (36%). Каждый третий (31%) также сказал о росте взаимного недоверия и ожесточенности.

Тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений, и без того сильных среди возрастных россиян, стала пенсионная реформа, считает она.

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигало рекордных значений (75%) в 2000 году. В 2011 году об этом говорили менее 50% опрошенных, что стало минимумом за все время проведения опросов.




 
 
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Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%.
 
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