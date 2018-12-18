Белорусская сказка, которая не стала былью. Куда не возят блогеров в пресс-турах



фото: lavagra.livejournal.com

Литовский блогер рассказывает, что действительно стоит посмотреть в Беларуси.

Нет ничего более бесполезного для рядового любителя путешествий и необычных мест, чем официальный блог-тур. Особенно если он проходит в Беларуси. Ну, что интересного на официальном уровне могут там показать?



Как раз сейчас кучу блогеров, с некоторыми из которых я знаком лично, возят по белорусским весям, гордо назвав сиё мероприятие Большим Президентским пресс-туром. Естественно, им показывают лучшее, по мнению устроителей, что есть в этой стране. И что же я вижу из заметок моих знакомых? Заводы, фабрики, опять заводы, опять фабрики, пара церквей, производство чёрной икры, стадион и место, где сидят создатели World of TANKS - пожалуй, всё! Ах, да - на десерт встреча с Александром Лукашенко!



Кроме последнего пункта, полная скукота, как мне кажется. Странно, что в программу для полной картины Мир с Несвижем не включили! А ведь страна на самом деле интересная и там есть на что посмотреть. Только делать это лучше не в составе официальных делегаций под пристальным присмотром местных властей.



Этим летом я как раз был в Беларуси и, как альтернативу всему выше перечисленному, предложу вам удивительную историю усадьбы графов Плятеров в совсем небольшом посёлке со странным названием Опса (Opsa). Поверьте, пока сюда топ-блогеров не повезут точно! Но это может и к лучшему!





Опса - это небольшой посёлок в 18 километрах от Браслава. Он находится практически рядом с белорусско-литовской границей. Та ещё глушь по меркам Беларуси, но с перспективой! Здесь в округе десятки чистейших озёр и множество возможностей для развития туристического бизнеса. Правда, большие деньги Опсу пока обходят стороной. Жаль, ведь ещё 80 лет назад в Опсе всё было совсем иначе...





Мы с дочкой ехали на музыкальный фестиваль VivaBraslav и заглянули в Опсу по дороге. Посёлок, на первый взгляд, ничем особенным не выделяется. Всё чисто, аккуратно и безжизненно. Интерес у приезжего могут вызвать несколько старых домов, полностью отреставрированный кирпичный готический собор и, казалось бы, всё.





Но самое интересное скрыто немного в стороне от Опсы и трассы на Браслав. На берегу местного одноимённого с посёлком озера спряталась красивейшая усадьба, построенная чуть более ста лет назад. Внешне почти идеальное здание в неоклассическом стиле внутри выглядит, как недостроенная советская многоэтажка. Что же случилось с этим местом?

Не могу отказать себе в удовольствии небольшого исторического экскурса. Именно в этой перспективе современная Опса обретает совсем другие окраски. Места эти ещё сто лет назад принадлежали богатому дворянскому роду Плятеров. С их наследием мне уже приходилось встречаться в Литве в небольшой деревушке Шатейкяй. Старинные усадьбы связанные с родом Плятеров есть также и в Латвии, и в Польше.





В историю эта семья со швейцарско-немецкими корнями вошла благодаря активному участию в польско-литовском восстании 1830-1831 годов против российских властей. Именно тогда одним из предводителей восставших стала “местная Жанна Д‘Арк” Эмилия Плятер. Её партизанский отряд как раз воевал неподалёку от Опсы и, вполне возможно, Эмилия бывала и в этот посёлке. Воевала она отлично и получила даже чин капитана, но вскоре тяжело заболела и умерла в возрасте 25 лет неподалёку от Варшавы, оставшись для потомков легендой.





Но вернёмся к Опсе. Данному поселению уже более пяти столетий, а само название посёлка значит что-то типа «на берегу». Благодаря своему стратегическому положению, это место не раз упоминается в истории мировых войн. Во время русско-польской войны 1792 года здесь произошло сражение между донскими казаками и литовскими татарами.





В 1812 году здесь была ставка сначала российского полководца Михаила Барклай-Де-Толли, а затем небезызвестного наполеоновского фаворита маршала Иохима Мюрата. Ещё через сто лет во время Первой Мировой войны в Опсе долгое время размещались штабы и резервные сила Российской армии. После революции поселок ненадолго вошёл в состав Литовской Республики, а с 1920 по 1939 год принадлежал Польше.





На тот момент Опса пережила свой экономический рассвет. Не обошла стороной это место и Вторая мировая война. Здесь около года существовало еврейское гетто, остатки которого были чуть позже переведены в Браслав и там окончательно уничтожены.





Роду Плятеров Опса принадлежала с 1829 года. А в 1904 году граф Феликс Плятер выстраивает здесь новое роскошное имение в неоклассическом стиле.





Переселится сюда он до войны так и не успел. С 1915 года здесь размещался военный госпиталь, а затем польские власти национализировали усадьбу и устроили здесь земледельческую школу. Она, кстати, считалась одной из лучших в Польше того времени. Около 50 учеников изучали в Опсе зоотехнику, агротехнику, дренаж почв и т.д.





После Второй мировой войны в усадьбе разместилась школа-интернат для сирот. С развалом СССР интернат перевели в другое место, а за усадьбу в Опсе взялось Белорусское общество инвалидов. Причём взялось по-белорусски основательно и топорно!





Было решено переделать бывшую усадьбу в базу отдыха. Сначала поменяли крышу, затем снесли все внутренние не несущие стены, полы, потолки, лестницы. От оригинальной усадьбы осталась лишь внешняя коробка.





В какой-то момент деньги у инвалидов закончились и генеральный ремонт в усадьбе прекратился. Тогда-то у поместья в Опсе появился новый хозяин - ООО “Уcадьбы и замки”. Эта компания в 2012 году разработала футуристический проект возрождения вновь приобретённого имущества. Здесь планировалось создать гостиничный комплекс VIP-класса с услугами СПА, пивным рестораном со своей пивоварней, комплексами бань и даже вертолётной площадкой. Рядом должны были вырасти коттеджи в швейцарском стиле.





Не проект, а настоящая белорусская сказка! Правда, с грустным концом! С финансированием что-то не сложилось, что в принципе не удивительно. Так усадьба и стоит в наши дни, изнутри полностью разрушенная белорусскими инвалидами, с запущенным ландшафтным парком и со своей грустной историей.





Мы прогулялись вокруг главного здания. Заглянули во внутрь. Правда, ничего интересного там не нашли. Сделали селфи на фоне главного входа, над которым сохранились неразборчивые надписи с ещё советских времён.





Спустились к озеру по хранящей следы прошлого величия парадной лестнице.





Постояли рядом с гигантским 300-летним дубом, который местные жители называют наполеоновским.





Заглянули в соседние здания усадебного комплекса, где проживает несколько местных семей.





Поразились архитектурному решению ледового домика или, точнее, тому, что от него осталось.





И подумалось мне, что усадьбе в Опсе катастрофически не везёт с хозяевами. Граф Плятер сюда так и не вселился. Сироты, инвалиды, фантазёры из компании “Усадьбы и замки” - все они скорее разваливали это имение, вольно или невольно.



Тем не менее надежда всё же остаётся. Должен у этого места найтись настоящий хозяин, который о нём позаботится и вложит в его стены новую душу. Это место заслуживает лучшей судьбы. Не правда ли?





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