Правительство и Нацбанк назначили представителей государства в органах управления трех банков





Совместным постановлением Совета министров и Национального банка в органах управления трех банков назначены представители государства, сообщает пресс-служба правительства.

В органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» представителем государства назначен первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, в органах управления ОАО «Белинвестбанк» - заместитель министра финансов Андрей Белковец. Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.