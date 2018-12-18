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Правительство и Нацбанк назначили представителей государства в органах управления трех банков
19.12.2018 10:33 — Разное | Ежедневник
Совместным постановлением Совета министров и Национального банка в органах управления трех банков назначены представители государства, сообщает пресс-служба правительства.
В органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» представителем государства назначен первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, в органах управления ОАО «Белинвестбанк» - заместитель министра финансов Андрей Белковец. Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Белагропромбанк».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Совместным постановлением Совета министров и Национального банка в органах управления трех банков назначены представители государства, сообщает пресс-служба...
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