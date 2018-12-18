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Сколько колы выпить, чтобы получить диабет? Биолог Илья Колмановский даст две лекции в Минске
Как устроено наше пищеварение? Насколько вредны гамбургеры и газированные напитки? Об этом и многом другом 16 марта в минском Центральном доме офицеров в предельно наглядной форме
Илья Колмановский — кандидат биологических наук и просто популяризатор науки, ведущий подкаста «Карманный ученый», заведующий лабораторией биологии Политехнического музея в Москве, постоянный ведущий лекций, научных шоу и курсов по биологии для школьников в лектории «Прямая речь».
Его лекции часто называют интерактивными научными шоу — ведь большие и маленькие зрители принимают в них самое активное участие. Оригинальная подача материала, а также яркие сравнения, опыты и эксперименты делают сложные процессы нашего организма простыми и понятными даже для 7-летних детей, не говоря уже об их старших братьях и сестрах. Много интересного почерпнут из лекций даже родители.
В 11.00 Колмановский представит
В 15.00 зрителей ждет лекция
— Я не хочу никого пугать, я хочу научить детей включать мозги. Научить их выделять научную информацию, отличать миф от правды. Например, сахар не является ядом сам по себе, как часто о нем говорят, однако в нем очень много калорий. И очень интересно, кстати говоря, посмотреть, сколько сахара в бутылке колы, мы взвесим это на весах и решим, хотим ли мы съедать столько сахара в день.
Оба шоу рассчитаны на детей от 7 лет. Дети приглашаются только в сопровождении взрослого, для ребенка и для взрослого нужны отдельные билеты.
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15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Об этом и многом другом 16 марта в минском ЦДО в предельно наглядной форме расскажет российский биолог и научный журналист Илья Колмановский в рамках двух...
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