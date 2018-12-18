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Сколько колы выпить, чтобы получить диабет? Биолог Илья Колмановский даст две лекции в Минске

19.12.2018 10:54 — Разное | Tut.by  
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Как устроено наше пищеварение? Насколько вредны гамбургеры и газированные напитки? Об этом и многом другом 16 марта в минском Центральном доме офицеров в предельно наглядной форме расскажет российский биолог и научный журналист Илья Колмановский в рамках двух интерактивных лекций для детей и взрослых.


Фото предоставлено организаторами

Илья Колмановский — кандидат биологических наук и просто популяризатор науки, ведущий подкаста «Карманный ученый», заведующий лабораторией биологии Политехнического музея в Москве, постоянный ведущий лекций, научных шоу и курсов по биологии для школьников в лектории «Прямая речь».

Его лекции часто называют интерактивными научными шоу — ведь большие и маленькие зрители принимают в них самое активное участие. Оригинальная подача материала, а также яркие сравнения, опыты и эксперименты делают сложные процессы нашего организма простыми и понятными даже для 7-летних детей, не говоря уже об их старших братьях и сестрах. Много интересного почерпнут из лекций даже родители.

В 11.00 Колмановский представит «Путешествие фрикадельки» — рассказ о пищеварительной системе человека. Какой путь проходит съеденная на обед фрикаделька? Что происходит, когда на ее пути встречаются ножницы-ферменты? И где живут прожорливые бактерии? Попутно будут затронуты вопросы чистки зубов и мытья рук, вредных и полезных продуктов, объемов слюновыделения и площади пищеварительного тракта.

В 15.00 зрителей ждет лекция «Про плохое» — простые и наглядные ответы на вопросы, связанные с фаст-фудом и плохими привычками. Сколько колы нужно выпить, чтобы получить сахарный диабет? Сколько гамбургеров в день нужно съедать, чтобы получить ожирение? Сколько соли нужно класть в еду, чтобы она превратилась в белый яд? Сколько сигарет нужно выкурить, чтобы умереть от рака легкого? Но главное — сколько научной правды во всех этих страшилках? Илья Колмановский делится:

— Я не хочу никого пугать, я хочу научить детей включать мозги. Научить их выделять научную информацию, отличать миф от правды. Например, сахар не является ядом сам по себе, как часто о нем говорят, однако в нем очень много калорий. И очень интересно, кстати говоря, посмотреть, сколько сахара в бутылке колы, мы взвесим это на весах и решим, хотим ли мы съедать столько сахара в день.

Оба шоу рассчитаны на детей от 7 лет. Дети приглашаются только в сопровождении взрослого, для ребенка и для взрослого нужны отдельные билеты.

Когда: 16 марта.

  • «Путешествие фрикадельки» — 11.00.
  • «Про плохое» — 15.00.

Где: Центральный дом офицеров.

Сколько: от 17 до 39 рублей.

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15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене», который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.

 
Теги: Минск
 
 
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