«Без налогов получилось 280 рублей». Как 20-летний сварщик живет на минималку

«Я устроился сварщиком в одну гомельскую организацию. Отработал на стройке целый месяц и получил расчетный лист в 259 рублей», — рассказывает 20-летний Владислав Шаройкин. FINANCE.TUT.BY расспросил парня, почему он получает за полный рабочий день меньше минималки, и как ему удается выживать на такие деньги.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Сейчас строим детский садик, всего нас человек 40. Отработал целый рабочий месяц, вышло 20 дней и 159 часов, а мне заплатили меньше минимума. Без налогов получилось 280 рублей, а так и вовсе 250 рублей, — рассказывает Владислав.



Фото: из личного архива героя

Парень сейчас работает сварщиком в строительном управлении № 139 Гомельпромстроя. До этого он трудился газоэлектросварщиком на местном заводе, куда попал по распределению после колледжа. Зарплата у молодого специалиста тогда была заметно больше, несмотря на место практиканта. «Даже 450 рублей выходило», — вспоминает Владислав. Однако через год контракт закончился, ему пришлось искать новую занятость.

Подходящий вариант он нашел довольно быстро, примерно через месяц. Вакансия сварщика, предполагаемая зарплата — 400−500 рублей. Здесь парень трудится уже второй месяц, но обещанных денег пока не видел.

— Рабочий день с восьми до пяти, с понедельника по пятницу. Меня устраивали сюда сварщиком, но я аппарат и сварку ни разу в руках не держал. Зато делаю работу, которая должна хорошо оплачиваться, например, утепляю крыши на морозе.

Владислав живет с бабушкой и дедушкой — они оба уже на пенсии, но при этом мужчина еще подрабатывает токарем. «Зарабатывает больше, чем я на стройке, 600, где-то так рублей», — объясняет он. Парень жалуется, что после всех обязательных трат на руках остается примерно 100−150 рублей.

— Раньше, когда работал на заводе, выходило больше, сейчас только по мелочи. На телефон положить 10 рублей, на интернет закинуть 15, по мелочи что-то купить, и денег больше нет. К радости, за квартиру платить не приходится, но все равно же родителям что-то давать. Что такое сто рублей в 20 лет, это смешно, — говорит Владислав.

Предприятие: «Работник не выполнил какие-то нормы, чтобы получить больше»

Мы поинтересовались на предприятии, почему молодой специалист получает такую небольшую зарплату. На предприятии рассказали, что норма за ноябрь была 167 часов, а парень отработал всего 159. Поэтому работнику выплатили «минималку». Однако такие небольшие выплаты получают не все работники.

— У нас сдельно-премиальная система оплаты труда. Следовательно, работник не выполнил какие-то нормы, чтобы получить больше, и ему закрыли минимальную заработную плату. Не у всех такие выплаты, но подобных работников в последнее время становится все больше и больше.

По словам работников, слова сварщика о том, что он не сидит без дела, «можно расценивать по-разному».

— Каждый день он что-то делает, но «делать» можно по-разному. Определенную работу можно выполнить за два часа, а можно за день. Такие работники потом приходят и говорят, что «мы работаем, а нам ничего не платят». Здесь с разных сторон можно смотреть на данную ситуацию.

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