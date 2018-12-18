Стало известно о рекордном пуске ракет X-101 с бомбардировщика Ту-160

Стратегический ракетоносец Ту-160 выполнил пуск двенадцати ракет X-101 на полигоне Пембой за Полярным кругом, рассказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает телеканал «Звезда». Пуск такого большого количества этих новейших ракет проводился впервые.



Фото: militaryrussia.ru

Эта ракета обладает малой радиолокационной заметностью (ЭПР — 0,01 м2), что существенно снижает вероятность ее обнаружения. Ракета имеет изменяемый профиль высоты полета (от 30−70 м до 6000 м). Дальность поражения целей — до 4500 км.

Крейсерская скорость ее полета составляет 190−200 м/с, максимальная — 250−270 м/с. Продолжительность полета — до 10 часов. Применять Х-101 могут как самолеты стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, так и фронтовой — Су-34.