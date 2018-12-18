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Стало известно о рекордном пуске ракет X-101 с бомбардировщика Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160 выполнил пуск двенадцати ракет X-101 на полигоне Пембой за Полярным кругом, рассказал министр обороны Сергей Шойгу,
Эта ракета обладает малой радиолокационной заметностью (ЭПР — 0,01 м2), что существенно снижает вероятность ее обнаружения. Ракета имеет изменяемый профиль высоты полета (от 30−70 м до 6000 м). Дальность поражения целей — до 4500 км.
Крейсерская скорость ее полета составляет 190−200 м/с, максимальная — 250−270 м/с. Продолжительность полета — до 10 часов. Применять Х-101 могут как самолеты стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, так и фронтовой — Су-34.
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Дальность поражения целей ракетой X-101 - до 4500 км.
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