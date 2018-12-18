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Samsung выпустит смартфон с огромным аккумулятором
Компания Samsung готовится к анонсу смартфона новой серии Galaxy M — M20. Скорее всего, аппарат получит батарею с очень большой емкостью,
Смартфоны линейки Galaxy M станут аппаратами начального уровня. Один из таких — Galaxy M20 (SM-M205) — может получить аккумулятор емкостью в 5000 мА. Кроме того, экран устройства оснастят каплевидным вырезом. Ранее Samsung говорила, что дисплей с вырезом подобной формы они условно называют Infinity U.
Точной информации о размере экрана пока нет, но известно, что габариты Galaxy M20 составят 156,4×74,5×8,8 миллиметров. Фронтальная камера, которая разместится в вырезе, будет 8-мегапиксельной. Основной фотомодуль, вероятно, окажется сдвоенным — на 13 Мп и 5 Мп.
Ресурс 91mobiles.com
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Возможно, анонс устройства состоится уже в начале следующего года.
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