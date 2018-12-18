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Samsung выпустит смартфон с огромным аккумулятором

19.12.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung готовится к анонсу смартфона новой серии Galaxy M — M20. Скорее всего, аппарат получит батарею с очень большой емкостью, пишет ресурс All About Samsung.


На изображении концепт Galaxy M20. Фото: allaboutsamsung.de

Смартфоны линейки Galaxy M станут аппаратами начального уровня. Один из таких — Galaxy M20 (SM-M205) — может получить аккумулятор емкостью в 5000 мА. Кроме того, экран устройства оснастят каплевидным вырезом. Ранее Samsung говорила, что дисплей с вырезом подобной формы они условно называют Infinity U.

Точной информации о размере экрана пока нет, но известно, что габариты Galaxy M20 составят 156,4×74,5×8,8 миллиметров. Фронтальная камера, которая разместится в вырезе, будет 8-мегапиксельной. Основной фотомодуль, вероятно, окажется сдвоенным — на 13 Мп и 5 Мп.

Ресурс 91mobiles.com уточняет, что смартфон будет работать на процессоре Exynos 7885 с графическим ускорителем Mali-G71 MP1. Оперативной памяти установят 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Возможно, анонс устройства состоится уже в самом начале следующего года.

 
 
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Возможно, анонс устройства состоится уже в начале следующего года.
 
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