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Минобороны планирует создать противоминный центр до конца 2019 года

19.12.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси до конца 2019 года планируется создать противоминный центр Вооруженных сил, сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"С учетом специфики выполняемых в настоящее время инженерными войсками задач на базе 2-й инженерной бригады создана противоминная служба. К концу 2019 года планируется создать противоминный центр Вооруженных сил", - отметили в министерстве.

В настоящее время, продолжили в ведомстве, в Вооруженных силах действуют 14 специализированных классов, в которых представлены различные образцы взрывоопасных предметов – от самодельных ручных гранат до мин-ловушек в виде детских игрушек.

"Занятия проводят офицеры и прапорщики, имеющие опыт по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов при очистке территории Беларуси и прошедшие обучение в противоминном центре России. Они переняли опыт у своих коллег из ВС РФ, которые непосредственно принимали участие в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов в различных регионах мира, в том числе и в Сирии", - рассказали в Минобороны.

По информации ведомства, в 2018 году подвижные группы разминирования в результате очистки водных акваторий республики уничтожили  более 20 тыс. взрывоопасных предметов, начиная с боеприпасов Первой мировой войны и заканчивая боеприпасами к современным образцам вооружения и военной техники.

 
 
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В Беларуси до конца 2019 года планируется создать противоминный центр Вооруженных сил, сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси. "С учетом специфики...
 
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