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Жээнбеков не намерен заниматься политикой после завершения срока на посту президента Киргизии

19.12.2018 10:41 — Разное | Интерфакс  
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не намерен вмешиваться в политику по окончании срока его полномочий на посту главы государства в 2023 году.

"После 2023 года я не хочу вмешиваться в политические процессы или идти снова на выборы (по Конституции президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок - ИФ), я хочу, чтобы после меня пришел человек с чистыми помыслами, работающий на благо страны", - заявил С.Жээнбеков на пресс-конференции в среду.

"Через пять лет я сдам пост, и я хочу быть рядовым гражданином, спокойно жить", - добавил президент Киргизии.

С.Жээнбеков сказал, что "на посту президента никого не считает своим соперником, так соперники и конкуренты появляются во время выборов".

Он также заявил, что одной из главных его задач на ближайшее будущее является поведение на высоком уровне парламентских выборов в 2020 году.

"Как глава государства я обязан провести парламентские выборы на высоком уровне, создать равные конкурентные условия всем партиям, которые будут участвовать в выборах, сейчас мы работаем над изменениями выборного законодательства, которые позволят провести выборы прозрачно и открыто", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Отвечая на вопрос о противостоянии с экс-президентом, лидером Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Алмазбеком Атамбаевым, С. Жээнбеков заявил, что "я буду идти свои путем, я ни с кем борьбу не веду, моя главная задача - днем и ночью работать во благо народа и во благо страны".

Кроме того он отметил, что не имеет никакого отношения к движению "СДПК без Атамбаева".

"Я не рядовой член партии, хотя после избрания президентом я приостановил полномочия, я стоял в начале становления этой партии и мне очень больно смотреть на то, что там происходит, и причину в нынешнем состоянии партии надо искать не у Жээнбекова, а в другом месте", - сказал президент.

 
 
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что не намерен вмешиваться в политику по окончании срока его полномочий на посту главы государства в 2023 году.
 
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