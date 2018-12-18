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В Могилеве могут построить новый полигон твердых коммунальных отходов

19.12.2018 10:23 — Разное | Интерфакс  
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Власти Могилева рассматривают возможность строительства нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в Могилевском горисполкоме.

Осуждение данного вопроса состоялось на оперативном совещании в горисполкоме.

"Нынешний полигон ТКО, который расположен в Могилевском районе, функционирует с 1991 года. За это время здесь захоронено порядка 18 млн. куб.м твердых коммунальных отходов. Проектная мощность полигона исчерпана. Срок его эксплуатации может составить не более 5 лет. Поэтому вопрос дальнейших действий с местом захоронения отходов требует решения", - говорится в сообщении на сайте исполкома со ссылкой на слова генерального директора управления коммунальных предприятий города Александра Вераксо.

В горисполкоме напомнили, что в 2017 году утверждена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами (ВМР) до 2035 года. В соответствии с одним из ее положений предусмотрена оптимизация полигонов.

В Могилевской области 21 место захоронения ТКО, не считая мини-полигонов. Стратегия же предполагает строительство 4-5 так называемых региональных полигонов. То есть, место захоронения отходов будет охватывать не только город, но и прилегающие районы. Пилотный проект планируется реализовывать в Минской области.

Как отметил А.Вераксо, расширение площадей действующего полигона ТКО в Могилевском районе нецелесообразно, поскольку затраты на это будут несопоставимы с полученным эффектом. "Поэтому необходимо решение о строительстве на правительственном уровне", - добавил он.

Тем не менее, соответствующим службам в Могилеве дано поручение проработать вопрос о возможной площадке для нового полигона ТКО, проинформировали в исполкоме.

 
Теги: Могилев
 
 
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Власти Могилева рассматривают возможность строительства нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в Могилевском горисполкоме. Осуждение...
 
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