В Брюсселе обсудят БелАЭС и парниковый эффект

Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетике Евросоюза (ЕС) обсудит в среду в Брюсселе вопросы, связанные со строительством Белоруской АЭС и сокращением выбросов CO2, вызывающих парниковый эффект.

В заседании примет участие министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Позиция Литвы остается прежней - до тех пор, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов, раскрывших целый "букет" недостатков проекта, нельзя даже думать о запуске БелАЭС", - заявила советник министра Аурелия Вярницкайте.

По ее информации, на совете также будет обсуждаться долгосрочная стратегия, направленная на сокращение вызывающих парниковый эффект выбросов CO2 в атмосферу. Кроме того, один из подлежащих обсуждению вопросов - поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающие, что право ЕС должно распространяться на газопроводы, которые соединяют ЕС с третьими странами, включая и прокладываемый Россией по дну Балтийского моря газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток 2").

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (на границе с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Беларуси. Самым жестким противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.