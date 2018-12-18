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Совмин и Нацбанк назначили представителей государства в органах управления трех банков

19.12.2018 09:55 — Разное | Интерфакс  
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Совместным постановлением Совета министров и Национального банка N 904/16 в органах управления трех банков назначены представители государства, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно документу, в органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" представителем государства назначен первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, в органах управления ОАО "Белинвестбанк" – заместитель министра финансов Андрей Белковец.

Интересы государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк" будет представлять заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

 
 
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Совместным постановлением Совета министров и Национального банка N 904/16 в органах управления трех банков назначены представители государства, сообщает...
 
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