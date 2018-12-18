Как себя вести и что говорить? 18 важных правил этикета в гостях

Когда мы приходим в гости, особенно к малознакомым людям, возникает масса вопросов. Ответы на них не всегда очевидны: что делать, если вы случайно разбили хозяйский сервиз, как вести себя, когда вам настойчиво предлагают забрать оставшиеся угощения, прилично ли просить добавку? Разобраться в них "АиФ" помогла педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

1. Прилично ли приходить со своими напитками и едой в гости, если по какой-то причине вы не согласовали их с меню хозяйки?

Есть одно важное правило: все напитки (еда), которые гости приносят с собой, приличные люди должны выставить на стол. Естественно, может возникнуть ситуация, что ваш алкоголь (блюдо) просто не впишется в уже созданное меню. По этой причине я бы рекомендовала выбирать универсальные напитки, например, коньяк. Еще один вариант — вы можете принести что-то и сказать хозяйке, что это лично ей, ее семье. Тогда она имеет право не выставлять ваши съестные презенты на стол.

Что касается каких-то блюд, которые вы спонтанно решили захватить с собой, лучше воздержатся от подобной идеи. Вдруг ваш салат будет таким же, как у хозяйки, и гости начнут сравнивать их. Вряд ли кому-то это понравится.

2. Прилично ли просить добавки?

Если еды достаточно, ваша просьба только порадует хозяйку, для нее это своеобразная похвала. Но когда остается последняя ложка, она сама должна либо распределить ее между желающими, либо предложить кому-то, кто особенно налегал на блюдо.

В целом ничего криминально в подобной просьбе нет. Например, остался последний кусок торта. Вы вполне можете разделить его пополам с соседом или тем, кто сидит напротив. Если они не поддерживают вашу инициативу, озвучьте вслух следующую фразу: «раз все отказываются, я, с вашего позволения, съем этот кусочек торта».

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3. Как отказаться от алкоголя, если вы по каким-то причинам не пьете?

Сошлитесь на запрет врача. Но это может спровоцировать другой вопрос у окружающих: «А что с вами случилось?». Поэтому такой вариант подойдет для малознакомых компаний, где вас вряд ли начнут расспрашивать о деталях.

В том случае, если вы не пьете по своим идеологическим убеждениям, совершенно не обязательно озвучивать их собравшимся гостям. Просто ограничьтесь фразой: «Я не пью».

Также, чтобы не привлекать к себе внимания, вы всегда можете сделать вид, что пьете (смочили губы шампанским — поставили бокал). Однако, здесь есть другая опасность — в любой компании находятся люди, которые считают своим долгом напоить всех вокруг. Вряд ли ваша маленькая ложь укроется от их глаз.

4. Если вы не едите какой-то ингредиент из салата, можно ли аккуратно достать его и оставить на тарелке, съев при этом все остальное блюдо?

Лучше вообще отказаться от блюда. Выковыривание лука, горошка, любого другого ингредиента, основанное на ваших вкусовых пристрастиях — испортит аппетит окружающим.

Другой вопрос, когда у человека есть медицинские противопоказания (например, аллергия). Их лучше сразу тихонько озвучить хозяйке. А она уже подскажет вам, что можно есть, а что нет.

Опять же, не нужно рассказывать всем, что вы — веган или поститесь в данный момент. Это личная информация. Кстати, я напомню, что пост — это не только отказ от пищи, но и отказ от каких-то развлечений. Раз уж вы решили ограничивать себя в еде, сидите дома, не нужно ходить по гостям.

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5. Как вести себя, если вы увидели грязную ложку или волос в салате?

Конечно, в такой щекотливой ситуации не нужно демонстрировать ни то, ни другое. Хорошая хозяйка всегда смотрит, едят гости, или сидят сложа руки. В последней ситуации она непременно спросит: «Что-то не так?». В этот момент вы должны тихо сказать: «Замените мне, пожалуйста, порцию». Этой фразы достаточно, чтобы хозяйка, не задавая лишних вопросов, выполнила вашу просьбу.

Также вы сами можете проявить инициативу и тихо, не привлекая внимания гостей, попросить заменить тарелку.

6. Можно ли не доедать какое-то блюдо?

Да, у каждого из нас есть свои вкусовые пристрастия. Хозяйка не может их знать. Но воспитанный человек никогда не станет говорить, что он, например, не любит рыбу (любой другой продукт), поэтому есть ее не будет. Он согласится попробовать блюдо, просто попросит положить очень маленькую порцию, например, сказав, что уже наелся. Кроме того, очень важно похвалить хозяйку, так вы проявите уважение к ее стараниям.

7. Нужно ли предупреждать хозяев, что на торжество вы придете не один?

Обязательно, ведь люди рассчитывают определенное количество порций, посадочных мест и так далее. Без разрешения хозяев никого нельзя приводить с собой, даже детей. Подобные моменты должны обговариваться. Чтобы прояснить ситуацию, вы можете использовать фразу: «Я бы с удовольствием пришла в гости, но, к сожалению, мне не с кем оставить ребенка». Если хозяева вам скажут — ничего страшного, приходите с детьми, тогда вы со спокойной совестью можете это сделать.

8. Уместно ли предлагать свою помощь хозяйке, например, принести блюда на стол, помыть посуду и т.д.?

Все зависит от степени близости с принимающей вас стороной. Когда вы не очень близки, конечно, стоит предложить помощь, однако настаивать ни в коем случае нельзя. Если хозяйка сказала: «Спасибо, я сама». Не перечьте. Также нельзя распоряжаться на чужой кухне, залезать в холодильник, шкафчики и т.д.

Замечу еще один важный момент: мыть посуду в присутствии гостей — неправильно. Это своеобразный намек, что всем пора уходить. Единственное, что может оправдать вас в такой ситуации — отсутствие посуды для подачи следующих блюд.

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9. Насколько допустимо опаздывать?

Опаздывать допустимо только на 15 минут. Это как раз то время, когда гости съезжаются. Не могут же все явиться ровно к назначенному часу. Кстати, учтите, что и приходить раньше установленного срока — тоже некрасиво. Максимум, который вы можете себе позволить в этом случае — 10 минут (до начала торжества).

Если вы все же по каким-то причинам задержались больше, чем на 15 минут, позвоните хозяйке и скажите, чтобы застолье начинали без вас.

10. Если вы что-то случайно разбили (сломали) в доме, как выйти из этой ситуации?

Любой материальный ущерб должен быть компенсирован. Но это не значит, что вы должны бросить все и бежать в магазин за новыми рюмками. Предлагать деньги тоже не всегда корректно. В такой ситуации лучше потом завезти то, что вы случайно разбили. Хочу подчеркнуть, что и хозяева должны достойно вести себя в этой ситуации. Если из-за гостя ваши любимые рюмки нечаянно превратились в осколки, не нужно причитать по этому поводу.

11. Как правильно попросить блюдо, которое стоит далеко от вас?

Вполне корректно попросить передать блюдо того, кто ближе всего к нему сидит. Также вы можете отдать свою тарелку для того, чтобы вам его положили. Но здесь есть небольшая сложность — она передается с приборами, а это не всегда удобно.

Если речь идет о даме, она обращается к тому мужчине, который находится от нее слева. Напомню, что в идеальном варианте гостей рассаживают через одного: мужчина — женщина, мужчина — женщина. Гостья обращается к нему: «Не могли бы вы, Иван Петрович, попросить, чтобы мне передали вон тот салат». А уже Иван Петрович действует по схеме, о которой я сказала выше.

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12. Уместно ли брать с собой туфли, тапочки, когда вас пригласили в гости?

Начну с того, что разувать гостей — неуместно. Это неправильно. Но, согласитесь, мало, кто захочет сидеть за новогодним столом в зимних сапогах и ботинках. Поэтому взять с собой сменную обувь — прекрасное решение.

Конечно, когда вы заглянули к приятельнице на чашечку кофе, вы вполне можете ходить у нее по квартире в носках (колготках), но если мы говорим о каком-то торжественном ужине, где дамы надевают вечерние платья, подобный вид неуместен. Важно подбирать сменную обувь под свой наряд. Это правило распространяется и на мужчин, и на женщин. Только туфли, никаких тапочек!

13. Когда вас приглашают в гости, можно ли спросить у хозяев, кто еще будет присутствовать на вечере?

Задавать подобные вопросы — некрасиво. Однако хорошие хозяева сами должны дать понять гостям, что за вечеринка у них намечается. Конечно, никто не будет поименно озвучивать вам имена всех приглашенных, просто в общих чертах обрисует картину. Например: будут коллеги с работы, моя мама, родственники и т.д. Таким образом вы поймете уровень готовящегося мероприятия и выберете соответствующий наряд и образ.

14. Когда мы заходим в ванну, чтобы помыть руки, нужно ли просить хозяйку дать полотенце, или лучше не беспокоить ее?

Вытираться хозяйскими полотенцами — дурной тон. Никогда этого не делайте. Чтобы избежать подобных ситуаций, к ним нужно подготовиться. Приготовьте для гостей стопку чистых полотенец с урной (корзиной), куда их можно выкинуть. В крайнем случае используйте для этих же целей плотные, одноразовые салфетки (также с урной для утилизации).

15. Как вести себя, когда хозяйка настойчиво предлагает вам забрать что-то из угощений?

Если речь идет о близких людях, то вполне можно согласиться на подобное предложение. Но когда мы имеем дело с отношениями совсем другого уровня, хозяйка не должна предлагать подобные вещи, и вы вправе ответить отказом. Главное — сами ничего не просите с праздничного стола.

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16. Какие темы лучше не поднимать за праздничным столом?

Однозначно не стоит поднимать темы, которые приведут гостей к спорам, дискуссиям и ссорам. Я имею в виду политику, спорт (если собрались болельщики разных команд). Не обсуждают плохие новости, даже когда они общественно значимые, вопросы здоровья. Безусловно, не следует сплетничать о других людях.

17. Можно ли попросить хозяйку подать чай или кофе до того, как принесут сладкое?

Запомните: не нужно демонстрировать свои привычки в чуждом доме. Лучше следовать программе хозяев, поскольку все, что идет вразрез с их планами, доставляет определенные неудобства. Даже если вам очень захотелось чаю или кофе, максимум, что можно сделать — попросить стакан воды. Подобную просьбу выполнить легче, чем сделать горячий напиток.

18. Когда уместно уходить и как реагировать на уговоры хозяев остаться и еще немножко посидеть?

Если вы знаете, что вам придется уйти пораньше, заранее обговорите этот момент. И, поскольку вы покидаете мероприятие критично рано, лучше попрощаться только с хозяевами.

Подача чая и кофе говорит о том, что программа подошла к концу и примерно через 15-30 минут после этого нужно собираться домой. Что касается уговоров остаться: если вы решили уходить — уходите. Не поддавайтесь на просьбы задержаться еще на полчасика. Иначе вы можете просто надоесть людям.