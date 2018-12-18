Командированный из «Динамо» в «Шахтер» Казионов дебютировал в белорусской экстралиге

Дважды выставленный на драфт отказов и командированный в солигорский «Шахтер» российский форвард минского «Динамо» Денис Казионов дебютировал 18 декабря в белорусской экстралиге.



Фото: hcgomel.by

Солигорская дружина одержала тяжелую выездную победу в овертайме над «Гомелем». Правда, отыгравший около 400 матчей в КХЛ Казионов результативными баллами на новом месте с ходу не отметился, ограничившись 1 броском в створ ворот и 2 минутами штрафа.

«Гомель» — «Шахтер-Солигорск» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

18 декабря. Гомель. Ледовый дворец. 1200 зрителей.

Судьи: П. Амосов, Е. Гончаров, С. Крицкий, О.Клещевников.

«Гомель»: Бобарико; Иванов — Горанин, Зайчик — А. Колосов — Мусиенко; Магалецкий — Летов, Соломонов — Сусло — Хузеев; Рублев — Прус, Перегуда — Семочкин (К) — Колышкин; Голубич — Труханов, Шевчук — Жуковский — Юрченко.

«Шахтер-Солигорск»: Малютин; Шелег (К) — И. Сушко, Демков — А. Усенко — Горбунов; Заламай — Рак, Казионов — Туркин — Камбович; Рядченко — Бовбель — Артемов; Левко — Карабанов — Андрущенко; Галыгин, А. Буйницкий, Дадонов.

Шайба: 0:1 — Карабанов (Левко, Шелег, 63.48).

Броски: 15−16 (7−7, 3−4, 4−3, 1−2).

Штраф: 4 (Зайчик, Хузеев) — 12 (Андрущенко — 4, Усенко, Шелег, А. Буйницкий, Казионов).

Лучшие игроки матча: Бобарико — Малютин, Шелег.

Еще один российский нападающий минского «Динамо» 21-летний Артем Артемов проводил в белорусской экстралиге уже свой 6-й поединок. Он исполнил 2 броска в створ ворот. А всего в 6 матчах экстралиги отличился 1 (1+0) бомбардирским баллом при показателе полезности «-3» и 2 минутах штрафа.

Победный же гол на счету 26-летнего воспитанника брестского хоккея Игоря Карабанова, который сыграл на добивании после выстрела защитника Сергея Шелега.

Победа позволила «Шахтеру» закрепиться на второй строке в турнирной таблице, но в затылок горнякам дышит гродненский «Неман», имеющий две игры в запасе.

А «Гомель» потерпел 7-е поражение в 8 последних поединках.

«Неман» Гродно — Беларусь-U20 — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) (Смуров, 30, Левша, 33, Варивончик, 42, А. Малявко, 44 — Полищук, 29, Игнатов, 35).

Не сумевшая пробиться в элитный дивизион «молодежка» вернулась с неудачного чемпионата мира и отправилась в Гродно, где навязала сопротивление чемпиону страны. После двух периодов счет был равным, причем во второй трети число бросков в створ ворот было 17−3 в пользу «Немана». Но голевыми у молодежной сборной оказались 2 из 3 выстрелов!

Впрочем, уже на старте третьего периода «Неман» двумя быстрыми голами приглушил интригу.

Как рассказал на пресс-конференции наставник «молодежки» Дмитрий Дудик, до нового года его команда играет этим составом, а затем всех игроков нужно вернуть на места дислокации их клубов. После этого начнется набор парней 2000 года рождения.

Сюрприз после международной паузы в чемпионате преподнесла «Лида», одержавшая сухую победу над «Динамо-Молодечно».

«Лида» — «Динамо-Молодечно» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) (Бабитский, 9, в большинстве, Кирпиченок, 39, Черников, 51).

Забросив по шайбе в каждом из периодов, «Лида» прервала свою серию из 5 поражений.

«Металлург-Жлобин» — «Юность-Минск» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) (Копылец, 26, в большинстве — Антонов, 15, в большинстве, Геращенко, 24, Лопачук, 29, Парфеевец, 40).



Фото: hockey.by

Ближайшие матчи: 20 декабря (четверг). «Гомель» — «Юность-Минск», «Металлург-Жлобин» — «Шахтер-Солигорск», «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно», «Лида» — Беларусь-U20.