В Уганде пассажирский автобус рухнул со скалы: погибли 19 человек

Новости Уганды. На востоке Уганды разбился пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия привела к гибели 19 человек. Еще шестеро получили тяжелые травмы.

Сообщается, что водитель не справился с управлением. В результате автобус перевернулся и упал со скалы. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.











