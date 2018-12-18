|
В Уганде пассажирский автобус рухнул со скалы: погибли 19 человек
Новости Уганды. На востоке Уганды разбился пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия привела к гибели 19 человек. Еще шестеро получили тяжелые травмы.
Сообщается, что водитель не справился с управлением. В результате автобус перевернулся и упал со скалы. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Уганды. На востоке Уганды разбился пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия привела к гибели 19 человек. Еще шестеро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)