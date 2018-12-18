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В возрасте 66 лет скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов

19.12.2018 10:51 — Разное | СТВ  
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Новости России. На 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов.

Об этом сообщается на сайте Малого театра. Актера не стало восемнадцатого декабря. Всю свою творческую карьеру Олег Мартьянов посвятил служению в Малом театре. Здесь он проработал 45 лет – с 1973 года.

На счету актера более 70 работ в театре. Олег Мартьянов также снимался в кино, среди его работ – роли в фильмах «Голубка», «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула». Актер также записывал аудиокниги.

В возрасте 66 лет скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Фото: maly.ru

В театре отметили, что работы Олега Мартьянов всегда отличались творческим разнообразием. «Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара».

В сообщении выразили соболезнования близким актера.

В Кемерово после утренника в детском саду скончался исполнитель роли Деда Мороза.

Им оказался заслуженный артист России Валерий Титенко (читать далее).
 
 
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Новости России. На 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Об этом сообщается на сайте Малого театра. Актера не стало восемнадцатого...
 
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