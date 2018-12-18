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В возрасте 66 лет скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Новости России. На 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов.
Об этом
На счету актера более 70 работ в театре. Олег Мартьянов также снимался в кино, среди его работ – роли в фильмах «Голубка», «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула». Актер также записывал аудиокниги.
В театре отметили, что работы Олега Мартьянов всегда отличались творческим разнообразием. «Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара».
В сообщении выразили соболезнования близким актера.
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Новости России. На 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Об этом сообщается на сайте Малого театра. Актера не стало восемнадцатого...
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