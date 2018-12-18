Суд США не признал решение белорусского суда в деле Азаренко по опеке над сыном

Новости Беларуси. Апелляционный суд США не признал решение белорусского суда по «делу Виктории Азаренко над опекунством сына», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Суд принял сторону отца ребенка Билли Маккига и постановил, что решение белорусского суда не может быть решающим в споре за опекунство над ребенком.



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Ранее судья Верховного суда Лос-Анджелеса принял решение в пользу Азаренко, отметив, что постановление белорусского суда соответствует нормам Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми и было принято до американского суда.

Напомним, вопрос об опекунстве ребенка решается уже полтора года.