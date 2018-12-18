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На ледовой площадке ЦОРа в Жлобине "Металлург" принимал минскую "Юность"
19.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В рамках чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге на ледовой площадке ЦОРа в Жлобине "Металлург" 18 декабря принимал минскую "Юность".
Матч получился напряженным, но каких-либо неожиданностей болельщикам не приподнес. Гости, занимающие первую строчку турнирной таблицы, были сильнее. Они открыли счет в первом периоде. Во втором забросили еще две шайбы. Жлобинчане ответили одной. В заключительном игровом отрезке столичные хоккеисты еще раз "зажгли красный свет" за воротами хозяев.
Итог встречи - 4:1 в пользу "Юности".
Николай СЕМЕНЕЦ.
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В рамках чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге на ледовой площадке ЦОРа в Жлобине "Металлург" 18 декабря принимал минскую...
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