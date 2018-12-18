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Состоится прямая линия с архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном

19.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Состоится прямая линия с архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном

Приближаются рождественские праздники. Я думаю, что многих жлобинчан волнуют вопросы о том, как лучше подготовить себя и свой дом к Рождеству? Как правильно вести себя во время поста? Обязательно ли верующему человеку посещать церковь?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии "Гомельскай праўды" 21 декабря с 14.00 до 15.00 по телефону 8(0232) 33-26-89. Гость редакции  — архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, сообщает gp.by

Подготовила Людмила КРИЧКО.


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Приближаются рождественские праздники. Я думаю, что многих жлобинчан волнуют вопросы о том, как лучше подготовить себя и свой дом к Рождеству? Как...
 
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