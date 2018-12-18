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Случчане продали квартиру и начали строить дом, а потом узнали о возмещении затрат на коммуникации
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Белорусы, которые сперва купили земельные участки для строительства жилья, а затем узнали о необходимости отдельно платить огромные суммы за коммуникации, собирают подписи за «отмену очередного воровства у населения».
Именно так пострадавшие комментируют Постановление Совета Министров №298 от 01.04.2014 с длинным названием «Положение о порядке возмещения лицом [...] затрат на строительство, проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку». Самое интересное, что на уровне местных исполкомов соответствующие постановления начали принимать только со второго квартала 2018 года.
В тексте
Подобных историй сегодня множество по всей стране.
Авторы петиции уверены, что Постановление №298 противоречит принципам расчёта кадастровой стоимости земель, а также самому Кодексу Республики Беларусь о земле. По их мнению, рассматривать данное Постановление можно только как грубое преступное нарушение прав граждан, закреплённое на законодательном уровне, которое дискредитирует действующую власть и идёт в «разрез» с её официально проводимой политикой возрождению сельских населённых пунктов.
Ознакомиться с полным текстом, почитать другие истории и подписать петицию можно по
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Белорусы, которые в последний момент узнали о необходимости отдельно платить огромные суммы за коммуникации, собирают подписи за «отмену очередного воровства у...
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