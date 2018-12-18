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Случчане продали квартиру и начали строить дом, а потом узнали о возмещении затрат на коммуникации

19.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Белорусы, которые сперва купили земельные участки для строительства жилья, а затем узнали о необходимости отдельно платить огромные суммы за коммуникации, собирают подписи за «отмену очередного воровства у населения». 

Именно так пострадавшие комментируют Постановление Совета Министров №298 от 01.04.2014 с длинным названием «Положение о порядке возмещения лицом [...] затрат на строительство, проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку». Самое интересное, что на уровне местных исполкомов соответствующие постановления начали принимать только со второго квартала 2018 года.

В тексте петиции приведены реальные примеры, с которыми столкнулись граждане и в нашем регионе. Так, в Слуцке предполагаемая сумма возмещения по типовому проекту составит около 8 000 рублей, но конкретных ответов на вопросы дать никто не может.

Семья из Слуцка для улучшения жилищных условий приняла решение строить дом, но не состояла на учете нуждающихся, поскольку имела в собственности квартиру. Для приобретения участка и строительства дома эта квартира была продана, все вчетвером (муж, жена и двое детей 4 и 7 лет) прописались на одной общей площади 30 кв. м.

13 сентября 2017 случчане на аукционе приобрели участок в микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Новодворцы». Понимая, что средств от продажи квартиры на строительство будет не достаточно, оформили кредит в «Беларусбанке» на общих условиях.

О каких-либо дополнительных расходах будущим собственникам не сообщалось, в том числе с разрешением на строительство от 13 Октября 2017 не были определены какие-либо компенсации по коммуникациям (в распоряжении имеется решение №2923).

На участке началось строительство. Из СМИ члены семьи узнали о возможных возмещениях за коммуникации, если они не были заложены в кадастровую стоимость, и решили обратиться за комментарием в райисполком. В отделе архитектуры и строительства им ответили, что не располагают достаточной информацией по этому вопросу на данный момент, однако дали устное разъяснение о том, что затраты на инфраструктуры не закладывались в кадастровую стоимость данных участков.

Следовательно, этим собственникам придется всё компенсировать. Но им не освоить такого масштаба непредвиденные расходы, данная семья остается по сути без жилья и возможности возмещения вложенных собственных и кредитных средств.

Подобных историй сегодня множество по всей стране. 

Авторы петиции уверены, что Постановление №298 противоречит принципам расчёта кадастровой стоимости земель, а также самому Кодексу Республики Беларусь о земле. По их мнению, рассматривать данное Постановление можно только как грубое преступное нарушение прав граждан, закреплённое на законодательном уровне, которое дискредитирует действующую власть и идёт в «разрез» с её официально проводимой политикой возрождению сельских населённых пунктов.

Неужели нельзя просчитать какие-то усредненные цифры и понять чиновникам, что человеку, который строится, растит 2 детей, не потянуть такие суммы? Унас не такие зарплаты , чтобы покрыть эти расходы. Если хотели так делать, надо было всю инфраструктуру построить, потом нарезать участки, чтобы сразу видна была цена с учетом всего. А так получился очередной обман населения.

Ознакомиться с полным текстом, почитать другие истории и подписать петицию можно по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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