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Под Слуцком 19-летний бесправник на Lifan выехал на встречку и врезался в Kia: парень погиб

19.12.2018 11:10 — Разное | Tut.by  
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В лобовом столкновении двух легковушек в Слуцком районе погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: slutsk-gorod.by

Авария произошла 18 декабря, около 19.40, в деревне Малиновке. По предварительной информации, 19-летний водитель Lifan двигался по трассе Копыль — Ленино — Селище, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным Kia Sorento, которым управлял 32-летний мужчина.






В результате ДТП водитель Lifan от полученных травм умер на месте происшествия. Второй водитель с различными травмами госпитализирован. Выяснилось, что водитель Lifan не был пристегнут ремнем безопасности. Также он не имел права управления автомобилем (никогда не получал водительское удостоверение).

 
 
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Авария произошла 18 декабря, около 19.40, в деревне Малиновке.
 
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