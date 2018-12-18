Под Слуцком 19-летний бесправник на Lifan выехал на встречку и врезался в Kia: парень погиб

В лобовом столкновении двух легковушек в Слуцком районе погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 18 декабря, около 19.40, в деревне Малиновке. По предварительной информации, 19-летний водитель Lifan двигался по трассе Копыль — Ленино — Селище, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным Kia Sorento, которым управлял 32-летний мужчина.













В результате ДТП водитель Lifan от полученных травм умер на месте происшествия. Второй водитель с различными травмами госпитализирован. Выяснилось, что водитель Lifan не был пристегнут ремнем безопасности. Также он не имел права управления автомобилем (никогда не получал водительское удостоверение).