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Вместо тепла — пожар
19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Печь – один из важнейших элементов сельского дома. Однако для того, чтобы она не стала угрозой жизни, необходимо содержать ее в надлежащем состоянии.
Так, 18 декабря 2018 года вечером в д. Липовка произошел пожар в жилом доме. Хозяин домовладения не пострадал, в отличие от кровли дома. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.
Работники Хотимского районного отдела по ЧС напоминают о необходимости своевременного ремонта печей, соблюдении правил безопасности и эксплуатации отопительных устройств.
Вадим Петроченко,
Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Печь – один из важнейших элементов сельского дома. Однако для того, чтобы она не стала угрозой жизни, необходимо содержать ее в надлежащем состоянии. Так, 18 декабря...
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