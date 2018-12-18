Вместо тепла — пожар

Печь – один из важнейших элементов сельского дома. Однако для того, чтобы она не стала угрозой жизни, необходимо содержать ее в надлежащем состоянии.

Так, 18 декабря 2018 года вечером в д. Липовка произошел пожар в жилом доме. Хозяин домовладения не пострадал, в отличие от кровли дома. По предварительной версии, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов.

Работники Хотимского районного отдела по ЧС напоминают о необходимости своевременного ремонта печей, соблюдении правил безопасности и эксплуатации отопительных устройств.

Вадим Петроченко,

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС