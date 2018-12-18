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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре
19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го:
ВВП — 103,2%,
* Запасы готовой продукции на конец ноября 2018 года составили 60,3% среднемесячного объема промышленного производства.
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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го: ВВП — 103,2%, выпуск продукции промышленности* — 106,1%, выпуск...
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