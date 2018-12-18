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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре

19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го:

ВВП — 103,2%,

  • выпуск продукции промышленности* — 106,1%,
  • выпуск продукции сельского хозяйства — 96,5%,
  • инвестиции в основной капитал — 107,9%,
  • ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования — 92,5%,
  • розничный товарооборот — 108,8%.
  • Январь-октябрь 2018 года к январю-октябрю 2017-го:
  • объем внешней торговли товарами и услугами — 117,2%,
  • производительность труда по ВВП — 103,9%,
  • реальные располагаемые денежные доходы населения — 108,1%.

* Запасы готовой продукции на конец ноября 2018 года составили 60,3% среднемесячного объема промышленного производства.

 
 
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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го: ВВП — 103,2%, выпуск продукции промышленности* — 106,1%, выпуск...
 
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