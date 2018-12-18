Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар снова растет, биткойн +199.03.
Доллар с ходу набрал 0,50 копейки. Пока американская валюта торгуется на уровне 2,1312 белорусского рубля.
Евро прибавил 1,29 копейки. Его промежуточная цена — 2,4261 белорусского.
Российский рубль потерял 0,99 копейки и пока стоит 3,1750 белорусского за сотню.
19 декабря прошлого года доллар по курсу Нацбанка стоил 2,0213 белорусского, евро — 2,3801 рубля, российский рубль — 3,4451 за сотню.
Bitcoin − 3750.2$ (+199.03);
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