Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар снова растет, биткойн +199.03.

Доллар с ходу набрал 0,50 копейки. Пока американская валюта торгуется на уровне 2,1312 белорусского рубля.

Евро прибавил 1,29 копейки. Его промежуточная цена — 2,4261 белорусского.

Российский рубль потерял 0,99 копейки и пока стоит 3,1750 белорусского за сотню.

19 декабря прошлого года доллар по курсу Нацбанка стоил 2,0213 белорусского, евро — 2,3801 рубля, российский рубль — 3,4451 за сотню.

Bitcoin − 3750.2$ (+199.03);

Bitcоin Cash/ВСС – 114.58$ (+25.16);

DigitalCash − 76.26$ (+4.24);

Еthеreum − 102.45$ (+7.77);

ZCаsh − 59.39$ (+3.21);

Monеro − 48.65$ (+4.24).



