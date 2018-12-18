Завершились областные соревнования по шахматам

13–14 декабря 2018 года на базе Дзержинского районного центра туризма и краеведения прошли областные соревнования по шахматам в рамках областной Спартакиады школьников 2018/2019 учебного года.

В соревнованиях приняли участие 24 юных спортсмена из 6 районов Минской области.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1-е место – Пуховичский район;

2-е место – Дзержинский район;

3-е место – Солигорский район;

4-е место – Молодечненский район;

5-е место – Минский район;

6-е место – Крупский район.

Команда-победительница была награждена кубком, медалями и дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома, а призеры соревнований – медалями и дипломами.

Данное мероприятие стало ярким спортивным праздником и оставило незабываемые, яркие впечатления и положительные эмоции для всех ребят.



