Посмотрите, как беларусы в соцсетях шутят про «бабла мало, нет мерседесов»

Вечером 18 декабря главным мемом страны стал « конспект » спортивного чиновника на совещании у президента. Речь идёт о записи: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...». Теперь беларусы обсуждают, о чём эта фраза и как она заканчивается. Многие пришли к выводу, что ею можно описать практически любую ситуацию.

Напомним полную расшифровку конспекта чиновника: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне».

Единственная официальная реакция на всю ситуацию − это ответ самого чиновника, который сделал записи. «Наша Нiва» определила , что это был Владимир Дражин, бывший вице-премьер и посол Беларуси в Литве, который сейчас возглавляет федерацию гольфа. Он ответил по-философски: «Я вам скажу, я был на совещании и мы обсуждали очень важные вопросы, которые интересуют сегодня и наше общество, и спортсменов и тренеров и так далее. Поэтому на какие-то вопросы, которые вы мне задаете я сегодня не отвечаю потому что главное составляющее − созидательное, который мы должны обеспечит. Давайте мы вместе с вами будем эту линию продолжать. А на эти вопросы я сегодня не реагирую, потому я вам желаю успехов».

Шутки в соцсетях

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил , что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого.



'Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...' — НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.

- А ты правда депутат?

- Да

- А напиши что-нибудь на депутатском

- Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне — Jahor Tubielievič (@bawola_glowa) 18 декабря 2018 г.

а если творчески перевести, то вполне покатит как легкое шеффилдское инди



I've got no cash, dude, no Mercedes-Benz

Chicks are just sitting behind

Why am i checking my credit balance

Dude, where is my mind?! — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 18 декабря 2018 г.

а что, если это всё шифрованное письмо. чтобы враги не догадались?

1. бабла мало - результат переговоров о налоговом манёвре рф или что-то связанное с недавним принятием бюджета.

2. нет мерседесов - завод белджи не выполняет графики производства.

3. про тёлок - проблемы с надоями — Юра (@yurzmg) 18 декабря 2018 г.

А пользователь @mojo_fm предложил разобраться, как же заканчивается фраза в конспекте чиновника.

почему ещё не стартанул конкурс на лучшее окончание фразы 'бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем...'? — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 18 декабря 2018 г.

На заднем конце двустворчатых моллюсков имеются две трубки pic.twitter.com/Wn4qqhnrZ6 — Андрэй Кім (@captain_kim) 18 декабря 2018 г.

бабла мало

нет мерседесов

телки на заднем

включили принцессок

за пивом в магаз

картошка

батон

огурцы — дистарче (@idstarz) 18 декабря 2018 г.

'... тёлки на заднем плане раздеваются и работают, нет времени их ператрахвать с этими всеми плафонами, айфонами, кругом дохлые крысы, презервативы и прочая наркота' — НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.