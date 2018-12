Посмотрите, как беларусы в соцсетях шутят про «бабла мало, нет мерседесов»

Вечером 18 декабря главным мемом страны стал « конспект » спортивного чиновника на совещании у президента. Речь идёт о записи: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...». Теперь беларусы обсуждают, о чём эта фраза и как она заканчивается. Многие пришли к выводу, что ею можно описать практически любую ситуацию.

Напомним полную расшифровку конспекта чиновника: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне».

Единственная официальная реакция на всю ситуацию − это ответ самого чиновника, который сделал записи. «Наша Нiва» определила , что это был Владимир Дражин, бывший вице-премьер и посол Беларуси в Литве, который сейчас возглавляет федерацию гольфа. Он ответил по-философски: «Я вам скажу, я был на совещании и мы обсуждали очень важные вопросы, которые интересуют сегодня и наше общество, и спортсменов и тренеров и так далее. Поэтому на какие-то вопросы, которые вы мне задаете я сегодня не отвечаю потому что главное составляющее − созидательное, который мы должны обеспечит. Давайте мы вместе с вами будем эту линию продолжать. А на эти вопросы я сегодня не реагирую, потому я вам желаю успехов».

а если творчески перевести, то вполне покатит как легкое шеффилдское инди



I've got no cash, dude, no Mercedes-Benz

Chicks are just sitting behind

Why am i checking my credit balance

Dude, where is my mind?!