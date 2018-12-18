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Посмотрите, как беларусы в соцсетях шутят про «бабла мало, нет мерседесов»
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Вечером 18 декабря главным мемом страны стал «
Напомним полную расшифровку конспекта чиновника: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне».
Единственная официальная реакция на всю ситуацию − это ответ самого чиновника, который сделал записи. «Наша Нiва»
Шутки в соцсетях
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Вечером 18 декабря главным мемом страны стал «конспект» спортивного чиновника на совещании у президента. Речь идёт о записи: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на...
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