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Посмотрите, как беларусы в соцсетях шутят про «бабла мало, нет мерседесов»

19.12.2018 10:30 — Разное | KYKY  
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Вечером 18 декабря главным мемом страны стал «конспект» спортивного чиновника на совещании у президента. Речь идёт о записи: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...». Теперь беларусы обсуждают, о чём эта фраза и как она заканчивается. Многие пришли к выводу, что ею можно описать практически любую ситуацию.

Напомним полную расшифровку конспекта чиновника: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне».

Единственная официальная реакция на всю ситуацию − это ответ самого чиновника, который сделал записи. «Наша Нiва» определила, что это был Владимир Дражин, бывший вице-премьер и посол Беларуси в Литве, который сейчас возглавляет федерацию гольфа. Он ответил по-философски: «Я вам скажу, я был на совещании и мы обсуждали очень важные вопросы, которые интересуют сегодня и наше общество, и спортсменов и тренеров и так далее. Поэтому на какие-то вопросы, которые вы мне задаете я сегодня не отвечаю потому что главное составляющее − созидательное, который мы должны обеспечит. Давайте мы вместе с вами будем эту линию продолжать. А на эти вопросы я сегодня не реагирую, потому я вам желаю успехов».

Шутки в соцсетях

А пользователь @mojo_fm предложил разобраться, как же заканчивается фраза в конспекте чиновника.

 
 
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Вечером 18 декабря главным мемом страны стал «конспект» спортивного чиновника на совещании у президента. Речь идёт о записи: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на...
 
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