Деревня стариков: как устроен дом престарелых в Голландии для людей со старческим слабоумием

Голландская деревня Хогвей — особое поселение. По сути, это большой благоустроенный дом престарелых на 16 гектарах. У большинства его жителей — глубокая деменция или, если по простому, старческое слабоумие. Возможно, это единственное место в мире, где пожилые люди с таким диагнозом не только окружены постоянной заботой, но даже не подозревают, что с ними что-то «не так».

Всего в «деревне» 23 жилых здания и она с каждым годом расширяется, количество жителей увеличивается. Сейчас здесь постоянно проживает более 150 стариков, за ними присматривают 240 человек персонала. Здесь никто не носит белых халатов — только обычная повседневная одежда.

Подробнее об устройстве деревни для людей с деменцией, смотрите в этом видео: