﻿ Деревня стариков: как устроен дом престарелых в Голландии для людей со старческим слабоумием. 21.by
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Деревня стариков: как устроен дом престарелых в Голландии для людей со старческим слабоумием

19.12.2018 11:48 — Разное | Tut.by  
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Голландская деревня Хогвей — особое поселение. По сути, это большой благоустроенный дом престарелых на 16 гектарах. У большинства его жителей — глубокая деменция или, если по простому, старческое слабоумие. Возможно, это единственное место в мире, где пожилые люди с таким диагнозом не только окружены постоянной заботой, но даже не подозревают, что с ними что-то «не так».

Всего в «деревне» 23 жилых здания и она с каждым годом расширяется, количество жителей увеличивается. Сейчас здесь постоянно проживает более 150 стариков, за ними присматривают 240 человек персонала. Здесь никто не носит белых халатов — только обычная повседневная одежда.

Подробнее об устройстве деревни для людей с деменцией, смотрите в этом видео:

 
 
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Пожилые люди с деменцией не только окружены постоянной заботой, но даже не подозревают, что с ними что-то «не так».
 
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