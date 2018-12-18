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«Денег напечатано в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле»

19.12.2018 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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«Денег напечатано в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле»
АиФ

Численность населения Земли безостановочно растет. 60 лет назад на планете обитали всего-навсего 2 млрд человек, а сейчас, страшно подумать, 7,6 млрд. Интересно, что по поводу перенаселения Земли думают в международных организациях?

«Денег напечатано в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле» «Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков»

Обстановка в мире становится все напряженнее. Мировой кризис еще не закончился, усилились торговые войны, вводятся санкции. Денег напечатано много, в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле. Долги государств за последние 10 лет сильно выросли и продолжают расти. Только госдолг США превышает 21 трлн долларов. В стремлении удержать господствующее положение в мире США могут «кинуть» всех держателей своих долгов. Сложно представить, что будет, если США внезапно откажутся от своей валюты…

Виктор Родаев, 82 года

 
Теги: Курсы валют
 
 
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