«Денег напечатано в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле»

Численность населения Земли безостановочно растет. 60 лет назад на планете обитали всего-навсего 2 млрд человек, а сейчас, страшно подумать, 7,6 млрд. Интересно, что по поводу перенаселения Земли думают в международных организациях?

Обстановка в мире становится все напряженнее. Мировой кризис еще не закончился, усилились торговые войны, вводятся санкции. Денег напечатано много, в три раза больше, чем стоят все ценности на Земле. Долги государств за последние 10 лет сильно выросли и продолжают расти. Только госдолг США превышает 21 трлн долларов. В стремлении удержать господствующее положение в мире США могут «кинуть» всех держателей своих долгов. Сложно представить, что будет, если США внезапно откажутся от своей валюты…

Виктор Родаев, 82 года