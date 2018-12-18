﻿ «Никаких «Оливье» и «Сельди под шубой». Исключительно мясо!». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Никаких «Оливье» и «Сельди под шубой». Исключительно мясо!»

19.12.2018 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Никаких «Оливье» и «Сельди под шубой». Исключительно мясо!»
АиФ

 Так, блюда в большей степени будут натуральными и максимально простыми. Поэтому - никаких «Оливье» и «Сельди под шубой»!

«Никаких «Оливье» и «Сельди под шубой». Исключительно мясо!» «Оливье», закатки и пельмени. Что пенсионеры приготовят к новогоднему столу

На столе - шашлыки и прочие мясные нарезки. Что касается закусок, то идеальным вариантом будут небольшие бутерброды. А вот в качестве начинки лучше выбирать овощи. Обязательны на нашем столе зелень и овощи.

Свинья очень любит различные каши. Так что постарайтесь, чтобы меню вашего новогоднего стола до наступления 2019 года включало хотя бы одно крупяное блюдо. А если не получится, то поставьте на стол красивую вазочку с зерном. Желтая Земляная Свинья, как бы странно это ни звучало, ко всему еще и чистюля, а при этом, конечно же, эстетка и дивный гурман!

Евгений Саланович, Минск

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хочу рассказать читателям, какой новогодний стол будет в нашей семье в главную праздничную ночь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские правоохранители перекрыли канал ввоза фальшивых долларов из Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика