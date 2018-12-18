«Никаких «Оливье» и «Сельди под шубой». Исключительно мясо!»

Так, блюда в большей степени будут натуральными и максимально простыми. Поэтому - никаких «Оливье» и «Сельди под шубой»!

На столе - шашлыки и прочие мясные нарезки. Что касается закусок, то идеальным вариантом будут небольшие бутерброды. А вот в качестве начинки лучше выбирать овощи. Обязательны на нашем столе зелень и овощи.

Свинья очень любит различные каши. Так что постарайтесь, чтобы меню вашего новогоднего стола до наступления 2019 года включало хотя бы одно крупяное блюдо. А если не получится, то поставьте на стол красивую вазочку с зерном. Желтая Земляная Свинья, как бы странно это ни звучало, ко всему еще и чистюля, а при этом, конечно же, эстетка и дивный гурман!

Евгений Саланович, Минск