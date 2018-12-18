В предновогодние дни дворы и улицы превращаются в своеобразное «поле боя»: то там, то тут слышны разрывы петард, а небо местами озаряют вспышки салютов. И это, с одной стороны, понятно и объяснимо. Ведь каждому хочется праздника, ярких эмоций, незабываемых впечатлений, салютов, фейерверков. А с другой стороны, в эти дни становится не безопасно заурядному прохожему находиться на улице. Согласитесь, едва ли вас будут переполнять положительные эмоции, когда в полумраке улицы, в вечерней тишине у вас под ногами разорвется «веселая» праздничная петарда.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть, поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними.

В преддверии новогодних праздников увеличивается количество пожаров из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться.

Чтобы не попасть в чрезвычайные ситуации, а также в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!», спасатели напоминают основные правила безопасности при использовании пиротехники .

Использовать пиротехнику нужно при отсутствии ветра, на расстоянии не менее 50 метров от зданий и в 20 метрах от людей. Не следует вскрывать пиротехнические изделия, запускать с балконов, бросать в костёр или печь. Лучше всего это делать на пустыре, отойдя на безопасное расстояние. Запрещен запуск в ветреную погоду.

И помните, чтобы обезопасить себя и своих близких при использовании пиротехнических средств необходимо соблюдать простые правила:

- не покупайте пиротехнические изделия с рук;

- при покупке пиротехнических изделий обратите внимание на сроки годности, инструкция по применению должна быть на русском/белорусском языке,

требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического изделия;

- приобретайте пиротехнические изделия только в заводской упаковке;

- храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов и в недоступном для детей месте;

- нельзя переносить пиротехнические изделия в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, бросать;

- нельзя использовать пиротехнические изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля, а так же разбирать, переделывать готовые пиротехнические изделия;

- нельзя наклоняться над пиротехническими изделиями во время их использования, повторно запускать в случае отказа либо сгорания фитиля;

- перед использованием пиротехнического изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

В первую очередь следует отметить, что продажа пиротехники запрещена лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Совершать покупку следует лишь в специализированных торговых точках. Необходимо обратить внимание на сертификат товара, его срок годности, внимательно изучить инструкцию, которая должна быть написана на русском или белорусском языке. При использовании пиротехники – строго следовать указаниям инструкции. Обратите внимание на их внешний вид - не покупайте измятые, подмоченные изделия, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Внимательно читайте инструкцию и точно выполняйте ее требования.

Ради обеспечения собственной безопасности откажитесь от покупки пиротехники! Не допускайте использование детьми петард, хлопушек, бенгальских огней. Не оставляйте в Новогоднюю ночь форточку и балконную дверь открытыми — случайно залетевшая петарда может стать причиной пожара. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или «112».

Пусть новогодний праздник принесет Вам только радость, приятные сюрпризы, интересные встречи, и будет действительно долгожданным, любимым и главное – безопасным!

Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.