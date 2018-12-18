Астрономы объявили об окончании «солнечной зимы»

Признаки начала нового солнечного цикла появились и наблюдаются уже несколько дней в южном полушарии Солнца. Ранее, около месяца назад, похожие процессы были обнаружены в северном полушарии. Судя по всему, переход от минимума активности Солнца к фазе роста запущен уже в глобальном масштабе. Об этом пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Магнитные поля нового 25 солнечного цикла в южном полушарии. Фотография получена телескопом HMI на спутнике SDO. В северном полушарии видны магнитные потоки северного магнитного пояса. Изображение: tesis.lebedev.ru

Напомним, Солнце живет по 11-летнему солнечному циклу. Активность светила измеряется в первую очередь по числу пятен. На пиках активности каждые 11 лет количество пятен становится максимальным. В промежутках между ними Солнце проходит через минимумы, когда число пятен наименьшее. Именно его ученые называют «солнечной зимой».

Летом 2018 года солнечная активность упала до нуля: пятен на Солнце не осталось, как и вспышек — даже самых слабых. Главным фактором, влияющим на магнитные бури на Земле, стал солнечный ветер.

В отличие от Земли у Солнца есть два так называемых магнитных пояса — один располагается в северном полушарии, другой в южном. При этом в солнечных поясах линии магнитного поля расположены параллельно экватору и опоясывают звезду по кругу. Наблюдения показывают, что солнечный цикл обычно идет по-разному на севере и на юге.

Около месяца назад в северном полушарии был запущен процесс формирования нового цикла. А на прошедших выходных, в воскресенье 16 декабря, в южном полушарии Солнца также всплыл новый магнитный поток 25-го цикла.

«На настоящий момент поток существует уже четверо суток, что говорит о его стабильности. Принимая во внимание, что похожий процесс был зарегистрирован и на севере, с большой вероятностью можно говорить, что это, действительно, начало формирования 25-го цикла в южном полушарии», — пишут ученые.

Хотя процесс запущен, скорее всего, новый 11-летний цикл придется еще подождать. «Прогнозы на действительное начало цикла разнятся пока очень сильно, но наиболее вероятно, что ждать этого придется не меньше, чем до лета 2019 года», — пишут ученые.