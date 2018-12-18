Когда важна забота

Светлана Антипова еще не оправилась после тяжёлой болезни, а потому большинство работ по дому сложно выполнять одной, не говоря уже про работу во дворе. На помощь к ней пришли активисты БРСМ» и работники Кобринского ТЦСОН.

Так во время совместной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» волонтеры Кобринского ГПК помогли женщине сложить в сарае привезенные дрова.

– Эти дети знают, что маленькой помощи не бывает, дай им Бог здоровья! – улыбается женщина и украдкой смахивает слезы.

Ксения ПАЛЬТО.



НА СНИМКЕ автора: заключительный этап работы.