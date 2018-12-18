ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

Сложно представить себе полноценный стол без рыбных деликатесов, которые уместны как в праздники, так и в будни. Многие из этих вкусных и полезных продуктов производятся в нашем городе благодаря деятельности молодой, но перспективной компании ООО «ЮдисИнвест».

— Запущены два цеха, один в Кобрине, второй — в Шеметовке, где находятся основные производственные площади, — рассказывает директор предприятия Дмитрий Карасюк. — В здании, некогда купленном за 1 базовую величину, работает цех по переработке рыбы. К Новому году планируем открыть ещё один цех по переработке рыбных отходов в экструдированный корм для животных. К осени следующего года в планах запустить в Шеметовке ещё один цех по переработке рыбы мощностью 7 т в сутки.





Рыбные пресервы, солёная и копчёная рыба, филе в разнообразных заливках — всего ООО «ЮдисИнвест» выпускает 60 наименований продукции из российского, норвежского, эстонского и литовского сырья. Весь объём уходит на внутренний рынок Республики Беларусь, хотя уже сегодня есть некоторые планы по экспорту. Учитывая серьёзную конкуренцию на «рыбном» рынке, пришлось тщательно продумывать ассортимент и делать главный упор на качество, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте, доступном большинству покупателей. Особое внимание уделяется рецептуре – ведь именно от неё в значительной степени зависит, насколько вкусным будет конечный продукт. Для этого кобринская фирма наладила сотрудничество с технологами российского филиала известной немецкой компании. Как результат – по примерным подсчётам, каждую неделю продукцию предприятия приобретает около тысячи кобринчан. И это — один из множества регионов, ведь изделия из рыбы от «ЮдисИнвест» успешно продаются по всей стране.







Уже сегодня ООО «ЮдисИнвест» на Кобринщине создано более 40 рабочих мест, ещё около 20 мест планируется создать после запуска нового цеха в Шеметовке. Учитывая полный социальный пакет, который предоставляет молодое предприятие своим работникам, вклад в развитие рынка труда довольно значительный. Как отмечает Дмитрий Карасюк, первый и главный критерий в его компании – трудолюбие и добросовестность. А вот с разгильдяйством и, тем более, с пьянством, борьба ведётся бескомпромиссная – в самом начале существования фирмы «текучка» была довольно высокой именно по этим причинам. Сегодня можно говорить о том, что ядро коллектива сформировано – остались те, кто действительно настроен работать и зарабатывать.







И директор предприятия, и весь его молодой коллектив уверены: в малых городах сегодня можно и нужно делать бизнес, создавая новые рабочие места и повышая качество жизни. Главное – не бояться трудностей и подходить к делу с умом и энтузиазмом.







Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКАХ автора и из архива ООО «ЮдисИнвест»: директор Дмитрий Карасюк и начальник отдела продаж Николай Сторожук обсуждают производственные вопросы; (слева направо) технолог Александр Масюк, обработчики рыбы Ирина Веретенникова и Людмила Хилькович на производстве в Шеметовке; продукция предприятия.