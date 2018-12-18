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ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

19.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Сложно представить себе полноценный стол без рыбных деликатесов, которые уместны как в праздники, так и в будни. Многие из этих вкусных и полезных продуктов производятся в нашем городе благодаря деятельности молодой, но перспективной компании ООО «ЮдисИнвест».

— Запущены два цеха, один в Кобрине, второй — в Шеметовке, где находятся основные производственные площади, — рассказывает директор предприятия Дмитрий Карасюк. — В здании, некогда купленном за 1 базовую величину, работает цех по переработке рыбы. К Новому году планируем открыть ещё один цех по переработке рыбных отходов в экструдированный корм для животных. К осени следующего года в планах запустить в Шеметовке ещё один цех по переработке рыбы мощностью 7 т в сутки.

ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

Рыбные пресервы, солёная и копчёная рыба, филе в разнообразных заливках — всего ООО «ЮдисИнвест» выпускает 60 наименований продукции из российского, норвежского, эстонского и литовского сырья. Весь объём уходит на внутренний рынок Республики Беларусь, хотя уже сегодня есть некоторые планы по экспорту. Учитывая серьёзную конкуренцию на «рыбном» рынке, пришлось тщательно продумывать ассортимент и делать главный упор на качество, оставаясь при этом в среднем ценовом сегменте, доступном большинству покупателей. Особое внимание уделяется рецептуре – ведь именно от неё в значительной степени зависит, насколько вкусным будет конечный продукт. Для этого кобринская фирма наладила сотрудничество с технологами российского филиала известной немецкой компании. Как результат – по примерным подсчётам, каждую неделю продукцию предприятия приобретает около тысячи кобринчан. И это — один из множества регионов, ведь изделия из рыбы от «ЮдисИнвест» успешно продаются по всей стране.


ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

Уже сегодня ООО «ЮдисИнвест» на Кобринщине создано более 40 рабочих мест, ещё около 20 мест планируется создать после запуска нового цеха в Шеметовке. Учитывая полный социальный пакет, который предоставляет молодое предприятие своим работникам, вклад в развитие рынка труда довольно значительный. Как отмечает Дмитрий Карасюк, первый и главный критерий в его компании – трудолюбие и добросовестность. А вот с разгильдяйством и, тем более, с пьянством, борьба ведётся бескомпромиссная – в самом начале существования фирмы «текучка» была довольно высокой именно по этим причинам. Сегодня можно говорить о том, что ядро коллектива сформировано – остались те, кто действительно настроен работать и зарабатывать.


ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

И директор предприятия, и весь его молодой коллектив уверены: в малых городах сегодня можно и нужно делать бизнес, создавая новые рабочие места и повышая качество жизни. Главное – не бояться трудностей и подходить к делу с умом и энтузиазмом.


ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКАХ автора и из архива ООО «ЮдисИнвест»: директор Дмитрий Карасюк и начальник отдела продаж Николай Сторожук обсуждают производственные вопросы; (слева направо) технолог Александр Масюк, обработчики рыбы Ирина Веретенникова и Людмила Хилькович на производстве в Шеметовке; продукция предприятия.

 

 

 
 
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ООО «ЮдисИнвест»: вкусная продукция и прирост рабочих мест
 
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