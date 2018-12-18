Белорусы потребляют недостаточно молока

Белорусы потребляют недостаточно молочных продуктов – в среднем немногим более 250 кг на душу населения при общепризнанной в мире норме Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 330-340 кг.

Изменить ситуацию поможет консолидация усилий семьи, медиков, школ, дошкольных учреждений и социальных инициатив бизнеса по популяризации здорового питания, считают в компании «Савушкин продукт». Их «Молочная академия» в Минске научила школьников, как получать от еды не только удовольствие, но и пользу.

Но оценкам экспертов, среднестатистический житель Беларуси за год съедает и выпивает молочных продуктов практически на треть меньше рядового европейца. И хотя потребление «молочки» в республике ежегодно растет, отставание от ориентира все еще заметно.

Белорусские ученые доказали: потребление молочных продуктов положительно влияет на качество питания. А от него в свою очередь во многом зависит состояние здоровья человека.

«Молочные продукты – важная составляющая правильного питания. Они должны быть в рационе каждого человека, ведь по степени усвояемости и полноценности аминокислотного состава белков молоко – в числе наилучших продуктов. В нем около 200 микро- и макроэлементов, так что это самый простой и вкусный способ сделать питание сбалансированным. Желательно потреблять в том или ином виде около литра молока в день», – пояснил директор Института мясомолочной промышленности НАН Беларуси Алексей Мелещеня.

Положительное влияние достаточного потребления молока было доказано еще одним проектом «Савушкина продукта» - «Школьное молоко», который проводился на базе начальных школ города Минска. Результаты регулярных медицинских обследований, проводимых в ходе проекта педиатрами столицы, показали, что у детей, в ежедневном рационе которых были кисломолочные продукты, практически на 30% снизилась частота простудных заболеваний, а у детей, которые все же простужались, период выздоровления сократился на 30-40%.

Пользу молочных продуктов подтвердило и исследование Института физиологии НАН Беларуси. Специалисты изучали влияние на организм йогуртов с бифидобактериями (на примере линейки «Оптималь») и ультрапастеризованного молока «Савушкин» со сроком годности в 6 месяцев. Выяснилось, что последнее положительно влияет на укрепление сердечной мышцы, тогда как йогурты помогают в нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что оказывает положительное влияние и на укрепление иммунитета, так как 70% иммунных клеток находятся в кишечнике человека.

Повысить интерес белорусов к молоку стремится не только государство, но и производители. В частности, в стране действует долгосрочная программа «Савушкин продукт за здоровье нации». Каждый год производитель реализует различные проекты и мероприятия для взрослых и детей. Совсем недавно в Минске прошла «Молочная академия», в которой участвовало сразу четыре гимназии.

«Если люди постарше понимают важность молочных продуктов, то молодежь часто просто не задумывается о качестве питания. Однако постепенно отношение меняется – молочные продукты становятся модными, – отметила заместитель гендиректора компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина. – Все больше студентов и школьников отдают предпочтение бутылочке йогурта, а не газировки. Идеи здорового питания получают широкое развитие среди молодежи. Так что работа, которую проводят государство, производители и диетологи, дает свои результаты».

«Молочную академию» в Минске закончили сотни подростков, которым помогли заботиться о здоровье и правильно питаться. Школьники узнали о роли молочных продуктов в повседневном рационе и способах избежать проблем с обменом веществ. Мастер-классы проводили известные белорусы: легкоатлетка Алина Талай, блогер Анна Бонд, шеф-повар и фудблогер Татьяна Назарук. Школьникам готовили молочные завтраки, предлагали закрепить знания в игре «Мозгва» и утолить голод на «молочной станции подзарядки».

Руководство гимназий воодушевлено результатами. «Формат «Молочной академии» понятен молодежи и нравится ей. Пожалуй, одно такое мероприятие по эффективности может заменить все то, что за последние 9-10 лет пытались донести на классных часах, рассказывая о важности здорового образа жизни», – отметила директор гимназии №11 Минска Ольга Бойко.