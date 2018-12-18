|
Мировые цены на нефть рухнули
Стоимость нефти Brent упала сразу на 6% и теперь составляет $55,91 за баррель.
В последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре 2017-го года.
18 декабря упала и цена нефти марки WTI – на 8% до $46,3 за баррель.
По мнению экспертов, котировки на нефть снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.
Падение цен на «черное золото» связано также с прогнозами правительства США по росту добычи сланцевой нефти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость нефти Brent упала сразу на 6% и теперь составляет $55,91 за баррель. В последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре 2017-го года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)