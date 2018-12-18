Мировые цены на нефть рухнули

Стоимость нефти Brent упала сразу на 6% и теперь составляет $55,91 за баррель.

В последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре 2017-го года.

18 декабря упала и цена нефти марки WTI – на 8% до $46,3 за баррель.

По мнению экспертов, котировки на нефть снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.

Падение цен на «черное золото» связано также с прогнозами правительства США по росту добычи сланцевой нефти.