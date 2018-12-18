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В Жабинковском районе сотрудники МЧС спасли косулю

19.12.2018 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Жабинковском районе сотрудники МЧС спасли косулю
Брестское областное управление МЧС

Инцидент произошел днем 17 декабря.

Директор Жабинковского охотничьего хозяйства сообщил  спасателям, что в гидроузле в камеру пропуска судов попала молодая косуля. Животное не могло выбраться самостоятельно.

На место происшествия было направлено подразделение спасателей. При помощи спасательной доски работники МЧС отловили животное и, обвязав веревкой, подняли наверх, пишет БЕЛТА.

Косулю осмотрели ветеринары и передали представителям охотничьего хозяйства. Животное выпустили в естественную среду обитания.
 

 
 
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Директор Жабинковского охотничьего хозяйства сообщил спасателям, что в гидроузле в камеру пропуска судов попала молодая косуля. Животное не могло выбраться...
 
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