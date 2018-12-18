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Доллар вырастет? Что будет с курсом иностранной валюты в конце года

19.12.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Доллар вырастет? Что будет с курсом иностранной валюты в конце года
Фото из открытых источников

­Доллар вырастет? Что будет с курсом иностранной валюты в конце годаС большой долей вероятности можно говорить, что до конца текущего года существенные изменения курса белорусского рубля на нашем валютном рынке маловероятны, ­ рассказал в интервью «АиФ» финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум» Михаил ГРАЧЁВ. ­ После того как Национальный банк перешел к рыночному формированию курса и ввел привязку белорусской валюты к валютной корзине, колебания курса стали менее волатильными (волатильность ­ -статистический финансовый показатель, который характеризует изменчивость цены на что­-либо. ­- Прим.). Напомним, с 1 ноября 2016 года Нацбанк изменил весовое содержание корзины в соотношении 50% -­ российский рубль, 30% -­ доллар США и 20% -­ евро. Это соотношение было принято исходя из долей этих валют в формировании внешнеторгового баланса. И, как показала практика, это решение в том числе привело к стабилизации курса белорусского рубля и всей финансовой системы в целом.

По словам эксперта, внутри корзины возможны изменения курса белорусского рубля, но в целом по 2018 году она дешевеет. Поэтому говорить о таком финансовом явлении, как девальвация, по меньшей мере некорректно.

Доллар вырастет? Что будет с курсом иностранной валюты в конце года Какой курс доллара заложен в бюджет на 2019 год?

Внутри корзины

­ А вот изменения курса внутри корзины происходят почти ежедневно, и так будет в дальнейшем. Зависит это от множества факторов. В первую очередь от колебаний курсов доллара и евро на внебиржевом рынке Форекс и от результатов торгов российским рублем на Московской межбанковско­валютной бирже (ММВБ).

Не исключено, что с началом 2019 года российский рубль окажется под давлением. Есть два отложенных фактора, которые могут сработать в январе 2019 года. Это повышение в России налога на добавленную стоимость до 20% и вероятность введения санкций со стороны США в отношении банковского сектора России. Сейчас российский рубль достаточно стабилен. За доллар США дают около 66,45 рос. руб., но, если рубль снизится до 68,00­70,00 за доллар, это приведет к понижению курса RUB/BYN (российский/белорусский рубль) и на белорусском рынке.

Доллар вырастет? Что будет с курсом иностранной валюты в конце года
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Геополитика

­ Соотношение доллара и евро также нестабильно, на формирование курса EUR/USD (евро/доллар) влияет несколько геополитических факторов. Отмена парламентского голосования по Брекситу в Великобритании, волнения «желтых жилетов» во Франции и торговый конфликт между США и Китаем не добавляют оптимизма финансовому рынку и приводят к колебаниям курса пары EUR/USD. Но, по мере того как эти проблемы будут решаться, а вероятность этого высока, евро может получить поддержку и вырасти против «бакса». Так что если белорусский рубль и будет дешеветь в конце текущего или начале следующего годов, то, вероятнее всего, к евро. Но привязка к валютной корзине будет оказывать сглаживающий эффект на колебания курса, поэтому вероятность широкомасштабной девальвации очень низка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ждать ли девальвации белорусского рубля под занавес 2018 года? Есть ли для этого основания?
 
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