Под Слуцком 19-летний бесправник погиб в лобовом столкновении легковушек

Как стало известно, 18 декабря около 19:40 по автодороге Копыль-Ленино-Селище двигался автомобиль «Lifan» под управлением 19-летнего жителя Копыля. Молодой человек выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

В результате «Lifan» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Kia Sorento» под управлением 32-летнего жителя Солигорска. Как рассказал официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, 19-летний молодой человек скончался на месте ДТП, водитель «Kia» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Сергей Чеботарев обратил внимание, что погибший не имел права управления автомобилем и в момент аварии был не пристегнут ремнем безопасности. Представители ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными на дороге в сложных погодных условиях.