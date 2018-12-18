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«Родина» — кинотеатр в Городке

19.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Кинотеатр «Родина» госпредприятия «Городокская райкиновидеосеть» встречает своего зрителя 365 дней в году, без выходных. В зале, рассчитанном на 100 мест, с современным оборудованием для демонстраций фильмов в 2D- и 3D-форматах в приятной компании можно насладиться качеством изображения и звука, встретиться с героями на большом экране.

Как в преддверии Дня белорусского кино (17 декабря) рассказал директор райкиновидеосети Юрий Архавёнок, первый кинотеатр в городе был открыт в конце 1927 г. в так называемом в народе чайном доме (или чайной), где жители встречались для приятной беседы за чашечкой чая, который ранее построил предводитель дворянства Юрий Бондарев. В годы войны фашисты сожгли кинотеатр, но уже 14 ноября 1944 г. в г. Городке в приспособленном уцелевшем здании демонстрировали фильм «Радуга». В ноябре 1949 г. на месте нынешнего теннисного корта был построен кинотеатр «Родина» (на снимке), зал которого вмещал 300 зрителей.

«Родина» — кинотеатр в Городке

Расцвет кинофикации пришелся на 60-70-е гг. прошлого столетия. В 1967 г. на центральной площади им. В.И. Ленина начал работу новый кинотеатр «Родина». По развитию киносети район занимал 1-е место в области и республике. К середине 1990-х деятельность киносети стала понемногу затухать. В конце концов кинотеатр был вовсе закрыт. Благодаря областным «Дажынкам-2014» он возродился. Здание реконструировали, закупили современное оборудование.

  — Первый сеанс в обновленном кинотеатре, — говорит Юрий Архавёнок, — прошел 27 января 2015 г. Дорогостоящая аппаратура, установленная в кинозале, наделена возможностью показывать киноленты в высоком качестве, которое не уступает столичному. Рекламу фильмов и киносеансов можно увидеть на сайте, киноафишах, флаеры распространяем в учреждениях и организациях. Запросы зрителей изучаем в группе в соцсетях, ищем киноновинки. В кинотеатр приходит в основном молодежь. У нее пользуются большой популярностью фильмы в 3D-формате. Современные технологии дают возможность погружаться в виртуальную реальность. Люди постарше предпочитают 2D-сеансы.

  — Дети также всегда рады посмотреть 3D-фильм, — дополняет инженер киновидеосети Владимир Шкуратов. — К нам часто приводят ребят из школ, сотрудничаем с оздоровительными лагерями во время каникул. Пять раз в неделю  видеопередвижки выезжают в сельские школы, агрогородки. На просмотр фильмов принимаем коллективные заявки.

  За 11 месяцев 2018 г. в «Родине» провели 1811 киносеансов, на которых побывали 16 тыс. зрителей. С 27 декабря жителям и гостям города предложат фильмы новогодней тематики. Юрий Архавёнок отметил, что каждый из десяти членов дружного коллектива привносит свою частичку в общий успех и надеется,  что, несмотря на обилие вариантов просмотров фильмов, поход в кинотеатр для городокчан останется любимым досугом и в новом году.

Галина КОВАЛЁВА.

 
 
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Кинотеатр «Родина» госпредприятия «Городокская райкиновидеосеть» встречает своего зрителя 365 дней в году, без выходных. В зале, рассчитанном на 100 мест, с...
 
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