«Суверенитет для Беларуси — это святое», -

заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества 14 декабря.

Глава государства напомнил, что он вносил предложения по развитию Союзного государства, но не все были восприняты российской стороной, а сейчас снова начали подниматься эти вопросы, но схематично, при этом путается политика и экономика. «Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?» — спросил Президент.

Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. «Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир», — заявил белорусский лидер.

Сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. «Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно», — сказал Президент.

А.Г. Лукашенко призывает враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины. «Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то… Пусть стреляют друг в друга, если мозгов нет. Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? — сказал глава государства. — Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли — славянам — воевать здесь?»

Глава государства напомнил, что предлагал участие в урегулировании конфликта, в том числе в обеспечении безопасности на границе, организации выборов в соответствии с минскими соглашениями. Однако ни украинская сторона, ни российская на это не пошли. «Необходимо быть мудрее. Надо не только пропагандой заниматься, — подчеркнул Президент. — Надо голову на плечах держать и думать, что нам лучше, что детям оставим».

В рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. «В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», — сказал белорусский лидер. Вместе с тем он констатировал, что даже в военной сфере есть много вопросов, и отметил, что в следующем году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза. Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси: «Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве». Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей. «Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились — надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения — нет союза», — сказал Президент.

В свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, барьера между ЕС и Россией. «Мне удалось тогда этот барьер сломать, — сказал он. — Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще «последним диктатором в Европе». Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел». Президент призвал задуматься над этим: «Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион».

Президент рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, единой промышленной политике. «Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений», — сказал он.

Общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека, констатировал он. «Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже — это во вред». Президент добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета. «Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят», — заметил он.

Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров. Он считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. «Какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», — сказал глава государства.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.



